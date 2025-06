Szok w Nowym Jorku! Były gubernator zdeklasowany w prawyborach!

Zastrzelił kolegę z pracy i przyznał się do zbrodni… w mailu do działu kadr

Członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork Zohran Mamdani, 33-letni demokratyczny socjalista, który prowadził kampanię głównie w internecie i na ulicach, zszokował polityków w całych Stanach. To on jest uznawany za zwycięzcę wtorkowych (24 czerwca) prawyborów Partii Demokratycznej w Wielkim Jabłku. Według danych zebranych po podliczeniu 93 proc. głosów, Mamdani zdobył poparcie 44 proc. demokratycznych wyborców i pokonał swoich 10 rywali w rankingowym głosowaniu. W tym jednego z faworytów.

33-letni stanowy poseł reprezentujący 36. dystrykt zostawił w tyle między innymi Andrew Cuomo, byłego gubernatora Nowego Jorku, starającego się o powrót do polityki po głośnym skandalu z 2021 r., który pozbawił go stanowiska. Na znacznie bardziej znanego 68-letniego polityka wskazało, jako na kandydata pierwszego wyboru 36 proc. głosujących.

Andrew Cuomo już we wtorkowy wieczór przyznał, że to Mamdani jest zwycięzcą i pogratulował mu wygranej. – To jest jego noc – powiedział swoim zwolennikom. Wielki wygrany, który zdaniem komentatorów przyciągnął do siebie młodych wyborców obietnicami bardziej przystępnej cenowo metropolii, ale też krytyką działań Izraela w Strefie Gazy, nie krył radości ze zwycięstwa, które ogłosił tuż po północy. - Dzisiejszej nocy przeszliśmy do historii – powiedział 33-letni demokrata podczas wieczoru wyborczego w Long Island City.

O nominację demokratów walczyło w sumie 11 osób

Poza Andrew Cuomo do walki o nominację stanęła choćby przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork Adrienne Adams, miejski rewident Brad Lander, a także jego poprzednik Scott Stringer. Listę znanych twarzy zamykali stanowi politycy. Prócz Mamdaniego byli to stanowy senator dystryktu 20. Zellnor Myrie oraz stanowa senator dystryktu 13. Jessica Ramos. Na kartach wyborczych znajdowali się też przedsiębiorca Jean Anglade, przedsiębiorczyni i edukatorka Selma Bartholomew, były stanowy poseł dystryktu 79. Michael Blake, aktywista, założyciel OurFoodNYC Paperboy Prince oraz przedsiębiorca i społecznik Whitney Tilson.

Jeśli zwycięstwo Mamdaniego zostanie potwierdzone po oficjalnym podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą Miasta Nowy Jork – która ma na to czas do 15 lipca – 33-latek wystartuje do boju o urząd burmistrza w jesiennych wyborach powszechnych. W głosowaniu, zaplanowanym na 4 listopada zmierzy się z Ericiem Adamsem, który po serii skandali ubiega się o reelekcję jako niezależny, oraz kandydatem republikanów Curtisem Sliwą, który nie miał w prawyborach konkurencji.