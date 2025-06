Nowojorczycy wybierają kandydata na burmistrza. Jest aż 11 chętnych, ale obecnego wśród nich brak

Mieszkańcy Nowego Jorku ruszyli do lokali wyborczych. W sobotę 14 czerwca rozpoczęło się wczesne głosowanie w ramach prawyborów przed listopadowymi wyborami powszechnymi. W teorii, w prawyborach udział wziąć mogą wszyscy mieszkańcy stanu bez względu na przynależność partyjną – organizowane jest bowiem ogólnostanowe referendum. Pytanie dotyczy zgody na upoważnienie stanu do wykorzystania 323 akrów kompleksu Mount Van Hoevenberg na obiekty sportów zimowych i infrastrukturę oraz zachowanie co najmniej 2500 akrów gruntów leśnych w rezerwacie w Parku Adirondack. Pozostałe kwestie dotyczą już jedynie mieszkańców wybranych regionów.

Najbardziej ekscytującym z głosowań jest wybór kandydata do demokratycznej nominacji przed listopadowymi wyborami na burmistrza Nowego Jorku - republikanie w listopadzie wystawią Curtisa Sliwę. Po pierwsze dlatego, że na kartach do głosowania brakuje urzędującego Erica Adamsa. Nowojorski burmistrz - po skandalu z postawionymi, a potem wycofanymi na zlecenie administracji Donalda Trumpa, zarzutami korupcyjnymi – postanowił ubiegać się o reelekcję jako kandydat niezależny i zachęcać do oddania na niego głosu dopiero w listopadzie. Kolejnym smaczkiem tegorocznych prawyborów jest start skompromitowanego kilka lat wcześniej, bo w 2021 r. Andrew Cuomo, czyli byłego nowojorskiego gubernatora, który cierpliwie przecierał szlak do startu i dziś przoduje we wszelkich sondażach. Ostatni powód do emocji to prawdziwa mnogość kandydatów do demokratycznej nominacji – jest ich aż 11!

Tłum chętnych do partyjnej nominacji. Od mało znanych aktywistów po rozpoznawalnych stanowych polityków

Poza Andrew Cuomo, który rządził stanem od 2011 do 2021 r. i skupia się na walce z antysemityzmem oraz staraniach o bardziej przystępne cenowo miasto, do walki stanęła choćby przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork Adrienne Adams, znana z poparcia dla programu dochodu gwarantowanego dla bezdomnych rodzin. Na liście kandydatów jest miejski rewident Brad Lander, który postuluje walkę z bezdomnością oraz ograniczanie kradzieży sklepowych, a także jego poprzednik Scott Stringer, pełniący tę funkcję w latach 2014 -2022, który obiecuje walkę z korupcją polityczną i starania o zmniejszenie kosztów wychowania dzieci.

Listę znanych twarzy zamykają stanowi politycy. To stanowy poseł dystryktu 36. Zohran Mamdani, który zapowiada zamrożenie czynszów i wprowadzenie darmowych przejazdów autobusami, stanowy senator dystryktu 20. Zellnor Myrie, który zamierza obniżać koszty mieszkaniowe i zatrudnić 3000 nowych policjantów, oraz stanowa senator dystryktu 13. Jessica Ramos, która obiecuje ogólnomiejski tani program opieki nad dziećmi. Na kartach wyborczych znajdują się też przedsiębiorca Jean Anglade, przedsiębiorczyni i edukatorka Selma Bartholomew, były stanowy poseł dystryktu 79. Michael Blake, aktywista, założyciel OurFoodNYC Paperboy Prince oraz przedsiębiorca i społecznik Whitney Tilson.

Happy Monday & Day 3 of Early Voting! 🌞🗳️🚨Not all party/districts have primary electionsCheck your party at https://t.co/lZ5219umuPCheck your poll site at https://t.co/TBg2bhiKS6 pic.twitter.com/y17czdqKmB— NYC Board of Elections (@BOENYC) June 16, 2025

Na razie wczesne głosowanie nie porwało tłumów

Tłoku przy urnach nie ma, przynajmniej w metropolii. Jak podała Komisja Wyborcza Miasta Nowy Jork, w sobotę i niedzielę, a więc dwa pierwsze dni, głos oddało ponad 66,3 tys. osób. Najwięcej, bo ponad 23 tys. na Brooklynie. Najmniej – 2166 na Staten Island. Głos oddawać można jednak jeszcze do niedzieli 22 czerwca. 24 czerwca odbędą się z kolei właściwe prawybory. Biorący w nich udział mieszkańcy metropolii po raz trzeci głosować będą w prawyborach w systemie głosowania rankingowego. Wskazywać mogą bowiem nie jedynego kandydata, ale pięciu, uszeregowanych w preferowanej kolejności. Informacje o tym, jak głosować, w jakich godzinach otwarte są punkty wyborcze, znaleźć można na stronie miejskiej komisji wyborczej.

Mieszkańcy Albany, Buffalo i Erie County, gdzie wybierani są kandydaci na burmistrzów, radnych, rewidenta czy sędziów, powinni szukać informacji na stronach lokalnych komisji wyborczych lub stanowej komisji wyborczej.