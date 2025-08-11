Spotkanie w ZKP

Chicagowscy urzędnicy przypomnieli Polonii o jej prawach

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-11

Zarząd Związków Klubów Polskich w USA nie ustaje w służbie Polonii z Chicago. W tym celu współpracuje także z władzami miasta, zacieśniając kontakty z chicagowskimi urzędnikami. Niedawno nadarzyła się ku temu kolejna sposobność. Przedstawiciele burmistrza Wietrznego Miasta wzięli udział w zebraniu delegatów ZKP i przypomnieli m.in. o prawach przysługujących imigrantom.

W siedzibie ZKP w Chicago w piątek 8 sierpnia odbyło się statutowe zebranie delegatów tej organizacji. W spotkaniu, któremu przewodziła prezeska ZKPA Łucja Mirowska-Kopeć wzięli udział goście z urzędu burmistrza Chicago Brandona Johnsona. Na spotkaniu z Polonią stawili się odpowiedzialna z sprawy imigracyjnego wiceburmistrz Beatriz Ponce de Leon, komisarz Departamentu Spraw Biznesowych i Ochrony Konsumentów (BACP) w Chicago Ivan Capifali oraz Kevin Barszcz z Polish Engagement Council, czyli Rady do Spraw Polonii w Chicago.

W pierwszej części spotkania omówiono miejskie przepisy, które są pomocne i istotne dla Polonii, m.in. dotyczące prawa imigracyjnego. Przypomniała je wiceburmistrz miasta Beatriz Ponce de Leon. - Mówiła też z jakiej pomocy mogą korzystać imigranci, łącznie z tym, że władze zapewniają im tłumaczy. Kevin Barszcz wspomniał o współpracy z ZKP z Polish Engagement Council i włączaniu się w wydarzenia polonijne, także te organizowane przez ZKP – przekazała Łucja Mirowska-Kopeć.

W dalszej części zebrania omówiono przygotowania do Festiwalu Dożynkowego organizowanego przez ZKP, który odbędzie się w niedzielę 24 sierpnia na placu przy kościele Św. Rozalii w Chicago. Na zebraniu wybrali zostali także starostowie tegorocznych dożynek: Janina Gejsler i Władysław Wytrwał, członkowie klubu ZKP Parafia Gręboszów i członkowie polonijnego chóru im. Fryderyka Chopina oraz Teatru „Rzepicha”.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie prezes ZKP z pobytu w Warszawie, gdzie razem z mężem Janem Kopciem – honorowym prezesem ZKP, wzięła m.in. udział w zaprzysiężeniu prezydenta RP Karola Nawrockiego.

