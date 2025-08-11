Gwardia Narodowa wkroczy do Waszyngtonu! Trump: „Uczynię naszą stolicę znowu wielką”

Polka z Chicago sprzedała wszystko i ruszyła do Afryki, by pomagać. „Po raz pierwszy jestem z siebie dumna”

„Waszyngton zostanie dziś WYZWOLONY! Przestępczość, barbarzyństwo, brud i szumowiny ZNIKNĄ. Sprawię, że NASZA STOLICA znów będzie WIELKA! Dni bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi dobiegły końca! Szybko uporządkowałem granicę (zero nielegalnych imigrantów w ciągu ostatnich 3 miesięcy!), Waszyngton będzie następny!!!” – napisał w poniedziałek 11 sierpnia rano na Truth Social prezydent Donald Trump.

Podczas specjalnej konferencji, która odbyła się przed południem, ogłosił swój plan. Nazwać go śmiałym, to jak nic nie powiedzieć!

Donald Trump poinformował, że rankiem podpisał w Gabinecie Owalnym szereg dokumentów, które pomogą zaprowadzić porządek w stolicy USA. To m.in. memorandum prezydenckie nakazujące sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Waszyngtonie, ale też rozporządzenie wykonawcze dotyczące przejęcia kontroli nad lokalną policją i listy skierowane do lokalnych władz oraz liderów Kongresu, informujące o sytuacji i motywach takich działań.

Prezydent USA zapowiedział wysłanie do stolicy 800 członków Gwardii Narodowej z DC, którzy w przeciwieństwie do pozostałych oddziałów tej formacji w innych stanach, podlegają bezpośredniej prezydenckiej kontroli. – Posprzątamy tutaj naprawdę szybko – powiedział Trump reporterom. Swoją decyzję umotywował fatalnymi statystykami dotyczącymi przestępczości, ale przywołał też konkretny incydent. Wspomniał o napaści, której ofiarą miał paść 3 sierpnia 20-letni były członek zespołu ds. skuteczności rządu (DOGE) Edward Coristine. Napadła go grupa 10 wyrostków, którzy próbowali porwać jego samochód.

Mundurowi Gwardii Narodowej pojawić mają się na ulicach Waszyngtonu w najbliższych godzinach. Już w weekend, jak poinformował „Washington Post”, do stolicy ściągnęli za to pierwsi ze 120 agentów FBI, skierowanych tu przez administrację federalną. Ich misją ma być pomoc lokalnej policji w walce z przestępczością w wykonaniu nieletnich, ale też narastającą liczbą porwań samochodów.