Do kina z psem? Pod Chicago do tego zachęcają!

Marta J. Rawicz
2025-08-11 15:52

Organizatorzy letnich imprez prześcigają się w pomysłach na to, jak umilić czas wakacji tym, którzy spędzają je w mieście. Nie zapominają przy tym o naszych ukochanych czworonogach. Przykładem, organizatorzy plenerowego kina w McHenry w Illinois, którzy w związku z wypadającym 26 sierpnia Krajowym Dniem Psa zapraszają 22 i 23 sierpnia właścicieli psów wraz z pupilami na niecodzienne wydarzenie pod hasłem „Zabierz psa do kina”. 

„Zabierz psa do kina” pod takim hasłem skrywa się wyjątkowy weekend organizowany przez McHenry Outdoor Theater. 22 i 23 sierpnia w plenerowym kinie czekać będzie wiele atrakcji, zarówno dla kinomanów, jak i ich futrzanych przyjaciół. Będzie można nie tylko obejrzeć filmy na świeżym powietrzu, ale i spotkać się z lokalnymi organizacjami adopcyjnymi, ratunkowymi oraz sprzedającymi towary i usługi dla zwierząt.

Jak informują organizatorzy, w piątek w godzinach od 6 pm do 11.45 pm będzie można zobaczyć psią komedię pod tytułem „Beethoven”, a następnie animowany film „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Tego samego dnia przewidziane są też spotkania z organizacjami Adopt a Husky, ALIVE Rescue z Chicago i Helping Paws z Woodstock. W sobotę, 23 sierpnia będzie można spotkać się z Save-A-Pet z Grayslake, Bark of an Angel Dog Rescue z Lake in the Hills oraz A Heart for Animals z Huntley.

Kino znajduje się przy 1510 N Chapel Hill Rd w McHenry, IL. Bilety na „Zabierz psa do kina” kupić można w cenach: dorośli $15, dzieci (4–12 lat) $10 na stronie internetowej. Dla dzieci do 3 lat wstęp jest wolny.

PSY
KINO
CHICAGO
USA

