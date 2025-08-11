Polonijny konkurs

Aż 110 centymetrów! Najdłuższy warkocz w Chicago wybrany!

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-11 15:01

Za nami V Konkurs na Najdłuższy Warkocz, który organizowany jest przy okazji góralskiego festynu Poroniańskie Lato w Chicago. W tym roku jego uczestniczki zaprezentowały komisji konkursowej warkocze długości niemal 100 metrów!

Za nami XII Poroniańskie Lato w Chicago. Popularna impreza odbyła się 3 sierpnia w Slovenian Catholic Mission w Lemont w Illinois i towarzyszyła jej piąta już edycja Konkursu na Najdłuższy Warkocz, którego pomysłodawcą i organizatorem jest dr Bronisław Orawiec-Wyśni. To on podczas pikniku przedstawił regulamin, powołał komisję sędziowską i zachęcił do udziału wszystkie przedstawicielki płci pięknej, bez względu na wiek. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie warkocza, który musi być zapleciony z naturalnych włosów.

Długość warkocza mierzona była od nasady włosów na czole aż do samego koniuszka. Pomiary zostały dokonane przy pomocy metrówki lekarskiej, a ich prawidłowość oceniało jury, w skład którego weszli dr Bronisław Orawiec-Wyśni, przewodniczący, Honorowy i Naczelny Lekarz Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA), honorowy wiceprezes Koła nr 45 Poronin, Halina Haza Stasik, wiceprezes Koła nr 45 Poronin, Dorota Zieliński, sekretarz protokołowy i Katarzyna Trebunia.

Do konkursu zgłosiło się 11 uczestniczek w wieku od 5 do 16 lat.

Posiadaczką najdłuższego warkocza i zwyciężczynią konkursu została Kamila Luzińska. Długość jej warkocza wyniosła aż 110 cm! II miejsce zajęła Gabriella Stafiera z długością 99 cm, III miejsce  Lilianna Studnicki z długością 78 cm, IV miejsce  Gabriela Studnicki z długością 77 cm, V miejsce Olivia Słodyczka z długością 76,5 cm,VI miejsce Monika Maciata z długością 74 cm, VII i VIII miejsce ex aequo Zosia Procek i Wanessa Komperda z długością 65 cm, IX miejsce Marysia Procek z długością 62 cm, X miejsce Julia Skupień z długością 56 cm i XI miejsce Julia Szeliga z długością 51 cm. Jak podali organizatorzy, długość warkoczy wszystkich uczestniczek tegorocznego konkursu wyniosła w sumie 833,5 cm.

Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc otrzymały dyplomy, nagrody pieniężne, upominki w postaci pluszowych maskotek oraz książek autorstwa Bronisława Orawca pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca”. Pamiątkowe dyplomy oraz narody książkowe odebrali też członkowie komisji sędziowskiej. Na zakończenie imprezy dr Orawiec gorąco podziękował członkom komisji za miłą i owocną współpracę, a uczestniczkom konkursu wraz z rodzicami za pielęgnowanie pięknej starodawnej mody utrzymywania i zachowania tradycyjnego damskiego uczesania, jakim jest warkocz.

