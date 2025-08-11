Lejący się z nieba żar nie zatrzymał polonijnych pielgrzymów. 10 tys. osób dotarło do Indiany

Polka z Chicago sprzedała wszystko i ruszyła do Afryki, by pomagać. „Po raz pierwszy jestem z siebie dumna”

Tegoroczna duchowa wędrówka Polonii odbyła się w miniony weekend 9-10 sierpnia. Tysiące wiernych wyruszyło pieszo z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, z intencjami w sercach i z wdzięcznością oraz miłością do Matki Bożej.

- W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział więcej ludzi niż w poprzednich latach. Wśród nich było dużo młodzieży. Od samego początku panowała wspaniała atmosfera, dopełniały ją diakonia muzyczna, która śpiewała pieśni religijne – powiedziała nam pani Magda, która od kilku lat bierze udział w pielgrzymkach. Przyznała jednak, że nie obyło się bez problemów.

- Przez ten straszny upał, który dawał nam się we znaki, ludzie mdleli z gorąca, chyba ze sto osób. Na szczęście służby ratownicze bardzo sprawnie przychodziły im z pomocą

– dodała pątniczka.

Tegoroczne pielgrzymowanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ brał w nim udział ks Karol Kulczycki, pierwszy polski ordynariusz diecezji Port Pirie w Australii, salwatorianin, który przyjął święcenia biskupie i szedł ramię w ramię z pielgrzymami na trasie. Gościem pielgrzymki była także siostra Anna Bałchan - założycielka i prezeska Stowarzyszenia PoMOC, od lat wspierającego kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy i handlu ludźmi. Siostra jest też laureatka licznych nagród, m. in. Nagrody Totus, Nagrody im. ks. Józefa Tischnera i Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka.

Pielgrzymka wystartowała w sobotę 9 sierpnia. Tego dnia nad ranem wierni byli dowożeni autokarami z polonijnych parafii do Kościoła Niepokalanego Poczęcia w Chicago, IL. Następnie przed wyruszeniem w dalszą drogę wzięli udział we mszy świętej, którą prowadził ks. biskup Karol Kulczycki. Tego samego dnia uczestniczyli też w godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP, była też konferencja i modlitwa różańcowa oraz modlitwy i świadectwo s. Anny Bałchan.

Wierni spędzili noc w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster w Indianie. Wyruszyli w dalszą drogę w niedzielę o godzinie 7 am. W programie tego dnia była między innymi modlitwa poranna i różańcowa, a także słowo od ks. Mikołaja Markiewicza – przełożonego klasztoru w Merrillville.

Pielgrzymka zakończyła się około godziny 2 pm w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Tam też została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Karol Kulczycki. Po nabożeństwie wierni zostali odwiezieni do swoich parafii w Chicago.