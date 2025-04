Centrum Chicago utonie w polskich barwach! Polonia odlicza godziny do Parady 3 Maja

134. Parada Dnia Konstytucji 3 Maja przejdzie ulicami Chicago w sobotę 3 maja, ale imprezy towarzyszące rozpoczęły się już w niedzielę 27 kwietnia. Celebrowanie zainaugurowała uroczysta msza święta z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego odprawiona w Bazylice św. Jacka w Chicago z inicjatywy Bractwa Kurkowego, PaSO i Chopin Society. Tego samego dnia popołudniu Polonia licznie wzięła udział w koncercie Lira Ensemble pod tytułem „Polish & Proud”, który odbył się w kościele pod wezwaniem św. Ferdynanda.

To nie wszystkie wydarzenia poprzedzające paradę. W piątek 2 maja o godz 10 am. organizatorzy zapraszają Polonię z aglomeracji chicagowskiej na uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy 720 E Solidarity Drive w Chicago, IL. Tego samego dnia o godz. 12 pm na Daley Plaza przy 50 W Washington St w Chicago odbędzie się ceremonia podniesienia polskiej flagi, a o godz. 6.30 pm w Allegra Banquets (5035 N River Road, Schiller Park, IL) odbędzie się uroczysty bankiet.

W dniu parady świętowanie otworzy uroczysty brunch, który odbędzie się o godz. 7.30 am w hotelu Hilton przy 720 South Michigan Avenue w Chicago. Parada Dnia Konstytucji 3 Maja wyruszy o godz. 11.30 am z rogu ulic Balbo i Columbus. Tegoroczna Parada Dnia Konstytucji 3 Maja przejdzie przez miasto pod hasłem „1000-lecie Królestwa Polskiego”. Wielkim Marszałkiem Parady jest prof. Jim Mazurkiewicz z Teksasu, Honorowym Marszałkiem ks. bp. Artur Ważny z Diecezji Sosnowieckiej, tytuł Przyjaciela Polonii dzierży Susana A. Mendoza, rewident stanu Illinois, a Królowej Parady - 17-letnia Olivia Kowalczyk. Nie zabraknie też znamienitych gości - jednym z nich ma być popierany przez PiS kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki.

Organizatorzy liczą, że frekwencja dopisze. - W imieniu komitetu parady zapraszam bardzo gorąco całą Polonię do udziału w tegorocznej Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja! To już w sobotę 3 maja centrum Chicago ozdobią nasze barwy narodowe. Tego dnia nie może nikogo zabraknąć, by świętować polskie dziedzictwo, historię i kulturę. Maszerujmy w paradzie lub stańmy wzdłuż trasy parady i witajmy biorące w niej udział grupy. Będzie pięknie, kolorowo, patriotycznie. Niech już nie będzie nikogo, kto nie był jeszcze na naszej największej manifestacji polskości! - zachęca do udziału w paradzie w rozmowie z „Super Expressem” Łucja Mirowska- Kopeć, prezeska Związku Klubów Polskich, który jest organizatorem tego największego polonijnego wydarzenia.

Biało-czerwony przemarsz będzie kulminacją, jednak nie końcem świętowania. W niedzielę 4 maja organizatorzy zapraszają Polonię na godz.11 am na tradycyjną mszę świętą w intencji ojczyzny. Nabożeństwo odprawione zostanie w kościele pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego przy 608 Sobieski St w Lemont. Z kolei w sobotę 10 maja o godz. 3 pm w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W Diversey Ave w Chicago będzie można zobaczyć wystawę prac biorących udział w konkursie plastycznym towarzyszącym paradzie. Wtedy też odbędzie się wręczenie wyróżnień dla autorów najlepszych prac oraz dyplomów za uczestnictwo w konkursie.