20 lat więzienia za oszukiwanie na pogrzebach. Wydawali fałszywe prochy bliskim zmarłych!

Jon Hallford usłyszał 27 czerwca wyrok bezwzględnego więzienia za oszukiwanie swoich klientów w latach 2019-2023 i zdefraudowanie federalnych funduszy w wysokości około 900 tys. dolarów, które miały być przeznaczone na wsparcie jego biznesu w czasie pandemii COVID-19. Nie było to jednak byle jakie oszustwo – mężczyzna i jego żona Carie prowadzili zakład pogrzebowy i narazili pogrążonych w żałobie ludzi na ogromne, dodatkowe cierpienia.

Wyrok to efekt szokującego odkrycia, którego dokonano w 2023 r. W pomieszczeniach zaniedbanego budynku w miasteczku Penrose na południe od Denver, CO, znaleziono 191 ciał, które, jak ustalili mundurowi były tam składowane w latach 2019-2023. Zastępca prokuratora Tim Neff, wnioskując o 15-letni wyrok dla Hallforda, mówił, że śledczy, którzy przeszukiwali ruderę, gdzie znaleziono zwłoki, nie byli w stanie wejść do niektórych pomieszczeń, bo składowane tam ciała były w stanie daleko posuniętego rozkładu.

W ten sposób krewni zmarłych dowiedzieli się, że ich bliscy nie zostali skremowani, a prochy, które otrzymali były fałszywe. Do urn wkładali m.in. popiół kominkowy, sproszkowany beton, a nawet ziemię. Setki rodzin doznało prawdziwego szoku. Nie pomogły słowa skruchy, które Hallford wyraził podczas procesu. - Jest mi bardzo przykro za moje postępowanie. Ciągle nienawidzę się sam za to co zrobiłem - powiedział w sądzie skazany.

Zbezczeszczenie niemal 200 zwłok, do czego Hallford i jego żona Carie przyznali się w październiku 2024 roku, to niejedyny zarzut. Prokuratorzy federalni oskarżyli parę również o defraudację pomocy pandemicznej w wysokości 900 tys. dol. Jak ujawnili śledczy, federalne fundusze oraz wpłaty klientów na pogrzeby czy kremacje, które nigdy się nie odbyły, para oszustów przeznaczyła m.in. na samochody GMC Yukon i infiniti o łącznej wartości ponad 120 000 dolarów, zakup kryptowalut za 31 000 dolarów, luksusowe przedmioty ze sklepów takich jak Gucci i Tiffany & Co., a nawet laserowe rzeźbienie ciała.

Carie Hallford stanie przed sądem we wrześniu.