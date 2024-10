Bractwo Kurkowe w Chicago rośnie w siłę. Nowy kasztelan i członkowie po uroczystej inauguracji

Przedstawiciele Bractwa Kurkowe Rzeczpospolitej wraz ze Zjednoczeniem Organizacji Historycznych zaprosili Polonię na pontyfikalną mszę świętą ku czci św. Franciszka Borgiasza do kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Chicago. Koncelebrował ją biskup pomocniczy Diecezji Brooklyńskiej Witold Mroziewski. W czasie mszy odbyła się Amerykańska Inwestytura Brackiego Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego oraz inauguracja Chicagowskiego Oddziału Amerykańskiego Okręgu Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej. Wielu jej uczestników wystąpiło podczas niej z bronią białą, sztandarami, chorągwiami w mundurach i kontuszach.

W tak pięknej oprawie do grona sióstr, braci oraz dam i rycerzy orderu Św. Jana Kantego po uroczystej przysiędze dołączyli: Marta Helenowski, Katerin Lewicki, Agnieszka Machala , Izabela Orzechowska, Dorota Rowicki, Halina Stokowski, Stanisława Zawadzińska, Leszek Dwojak, Jerzy Gawroński, Jacek Helenowski, Zbigniew Konarski, Krzysztof Kryk, Adam Machala, Andrzej Pozniak, Marek Rowicki i Cezary Zawadziński. Dyrektorem oddziału Chicagowskiego i Kasztelanem Bractwa Kurkowego w Chicago mianowany został pułkownik Bractwa Kurkowego, kawaler orderu Św Jana Kantego Jan Worwąg.

W czasie uroczystości zostały wręczone nie tylko dyplomy nominacji na rycerzy i damy Bractwa Kurkowego Rzeczpospolitej, ale także medale Powstania Warszawskiego oraz 80. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Jednym z wyróżnionych został Jan Kopeć, honorowy prezes ZKP i przewodniczący Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską. - To była dla mnie bardzo miła niespodzianka. Byłem bardzo wzruszony, przede wszystkim dlatego, że mój tata Jakub walczył pod Monte Cassino, opowiadał mi o tej bitwie. To wyróżnienie ma dla mnie ogromną wymowę osobistą - powiedział nam Jan Kopeć.

Po uroczystościach w kościele goście udali się spotkanie do siedziby Związku Klubów Polskich w Chicago. W wydarzeniu wzięła licznie chicagowska Polonia oraz przedstawiciele polskich organizacji, między innymi prezeska ZKP Łucja Mirowska-Kopeć, Królowa Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Gabriela Ner oraz przedstawiciele Bractwa Kurkowego Rzeczpospolitej, w tym ci, którzy na uroczystości przylecieli specjalnie z Polski. Byli wśród nich m.in. Wojewoda Amerykański Generał Bractwa Kurkowego Dr. Waldemar Nikliński, ale też Prezes Zjednoczenia Organizacji Historycznych Strzeleckich - generał Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Adam Marian Gołembowski - Hetman Wielki Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej oraz Dyrektor Generalny Zjednoczenia - generał Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz- Kuczyńskiego z Krakowa - Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej RP Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Historia Bractwa Kurkowego Polsce sięga ponad 750 lat. Najstarsze stowarzyszenia powstały w Krakowie, Poznaniu, na Śląsku i w Wielkopolsce w głębokim średniowieczu. Podstawowymi kryteriami przynależności do Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej są gotowość służenia Bogu, kościołowi, swej ojczyźnie oraz chęć wola pielęgnowania cnót rycerskich, honoru oraz przywiązania do polskich korzeni. Do Bractwa jest się zasadniczo zapraszanym przez braci lub siostry. Wśród członków jest dużo osób reprezentujących wolne zawody: lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, artyści, dziennikarze oraz ludzie zawodowo związani z wojskiem i służbami mundurowymi czy myśliwi.