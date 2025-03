Przekonuje, że Polonia powinna się łączyć i współpracować. „Polacy na świecie to potęga”

- Polsko-Polonijna Izba Gospodarcza oficjalnie działa od 2018 roku, ale pani zaangażowanie w środowiska polonijne jest znacznie dłuższe. Proszę opowiedzieć o początkach swojej działalności.

- Tak, to prawda. Izba została formalnie zarejestrowana w 2018 roku, ale moja praca na rzecz Polonii zaczęła się już w 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. To był przełomowy moment. Tysiące Polaków zaczęły wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu nowych możliwości. Widziałam wtedy, jak ważne jest, by nasi rodacy mieli wsparcie, by mogli się rozwijać i łączyć siły. Zaczęłam organizować spotkania, pomagać przedsiębiorcom, tworzyć sieć kontaktów. Tak narodziła się idea Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej, organizacji, która łączy Polaków na całym świecie, promuje polską kulturę, biznes i markę narodową. Polacy na świecie to potęga.

- Mówi pani o budowaniu globalnej polskiej sieci powiązań biznesowych. Dlaczego Polonia powinna się łączyć i współpracować?

- Bo Polacy na świecie to siła! Mamy ogromny potencjał. Jesteśmy przedsiębiorczy, utalentowani, mamy wielkie sukcesy w biznesie, nauce, kulturze. Ale często działamy osobno, zamiast tworzyć silne, międzynarodowe struktury. Dlatego nasza Izba to coś więcej niż organizacja gospodarcza. To platforma, która pomaga Polakom nawiązywać kontakty, rozwijać biznesy, dzielić się wiedzą i wspierać się nawzajem. Łączymy środowiska polonijne na wszystkich kontynentach, by pokazać, że Polska i Polonia mogą razem osiągnąć rzeczy wielkie.

- Mówi pani o biznesie, ale z tego, co wiem, Izba działa na znacznie szerszą skalę.

- Tak, nie zajmujemy się tylko sprawami gospodarczymi. Promujemy także polską kulturę, budujemy prestiż polskiej marki na świecie, organizujemy wydarzenia międzynarodowe, które pokazują siłę i kreatywność Polaków. Osobiście bardzo wspieram kobiety. Polki na emigracji to prawdziwe wojowniczki, które łączą życie rodzinne z karierą, rozwijają biznesy i budują społeczności. Jestem matką, patriotką, katoliczką i pewne zasady są dla mnie niepodważalne. Nie chodzi tylko o wartości chrześcijańskie, ale o uniwersalne zasady moralne, które powinny obowiązywać w życiu i w biznesie. Stawiamy na uczciwość, lojalność, wspieranie się nawzajem.

- Okazją do zacieśniania relacji są rozmaite wydarzenia, które organizujecie. W kwietniu jedno z nich odbędzie się w Krakowie. Co to będzie za spotkanie?

- To jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnych tego roku! „Wybitne Umysły Polonii Świata – Międzynarodowa Integracja” to spotkanie ludzi sukcesu, ekspertów, liderów biznesu, nauki, kultury i organizacji polonijnych z całego świata. Będzie to miejsce do nawiązywania międzynarodowych kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania silnych relacji. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się częścią globalnej polskiej społeczności. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 kwietnia. To wyjątkowa okazja, by spotkać inspirujących ludzi, wziąć udział w dyskusjach i nawiązać wartościowe kontakty.

- Co oprócz tego planuje Izba w najbliższym czasie?

- Nasza Izba rozwija się dynamicznie. Pracujemy nad stworzeniem dużej międzynarodowej platformy networkingowej dla Polaków, gdzie będą mogli nawiązywać kontakty biznesowe, dzielić się wiedzą i współpracować. Kolejne wydarzenia planujemy w Hiszpanii oraz w innych krajach europejskich. W październiku 2025 roku chcemy zorganizować w Stanach Zjednoczonych Festiwal Książki Polonijnej – wydarzenie promujące polską literaturę, autorów i kulturę wśród Polonii i międzynarodowej publiczności. Przy organizacji tego Festiwalu pomagają nam lokalne organizacje polonijne. Współpracujemy z Kongresem Polonii Amerykańskiej, Centrum Polsko - Słowiańskim w Nowym Jorku, ale zapraszamy też innych do współpracy.

- Jak można dołączyć do Izby?

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być częścią tej globalnej polskiej sieci. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, działasz w kulturze, nauce, czy po prostu chcesz nawiązać wartościowe kontakty – w Izbie znajdziesz miejsce dla siebie. Wspólnie możemy budować potęgę Polonii na świecie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję że do zobaczenia.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Teodor Lisowski