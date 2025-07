Polka ofiarą śmiertelnego wypadku pod Chicago. Bogdankę zabił pijany kierowca

Urządzili dwie imprezy na jednym statku. Wszystko po to, żeby pomóc dzieciom

Koszmar pod Chicago. W sobotę 5 lipca w makabrycznym zderzeniu trzech aut życie straciła 33-letnia Polka z Niles. Do kraksy doszło około godziny 10.15 pm w okolicach W. Russell Road i Frontage Road w Wadsworth na dalekich północnych przedmieściach Wietrznego Miasta. Na miejscu wypadku policjanci zastali trzy uszkodzone samochody. Szybko ustalili, że sprawcą wypadku był najpewniej 58-latek z Addison, który jechał porsche Macan z 2020 r. na zachód Russell Road i nie zatrzymał się przed znakiem stop przy Frontage Road, wbijając się w dwa stojące przed nim samochody. Jednym z nich był chevrolet z 2016 r., w którym siedziała Polka z 35-letnim mężem oraz czteroletnią córeczka.

- „Siła tego zderzenia wepchnęła chevroleta w auto merecedes-benz. Pasażerka chevroleta, 33-letnia kobieta z Niles, została przetransportowana do szpitala z krytycznymi obrażeniami, ale zmarła w szpitalu. Kierowca chevroleta i inny pasażer, 4-letnia dziewczynka z Niles, również zostali przewiezieni do szpitala z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami” – poinformowało Biuro Szeryfa Hrabstwa Lake w oficjalnym komunikacie.

Policjanci przyznali też, że przyczyną wypadku była najpewniej nadmierna prędkość, ale też spożycie alkoholu przez 58-letniego kierowcę porsche, który z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala. - „Zarzuty karne zostaną prawdopodobnie postawione po jego wypisaniu ze szpitala” – dodali mundurowi. Poinformowali, że pod opiekę lekarzy trafić musieli też kierująca mercedesem 37-latka i jej 40-letni pasażer.

Śmierć 33-letniej Polki, której danych mundurowi nie ujawnili, wstrząsnęła nie tylko rodziną. Jak się okazało, zmarła pracowała w popularnych polonijnych delikatesach Deli 4You w Niles, IL. Przedstawiciele sklepu pożegnali kobietę we wzruszającym wpisie prosząc Polonię o wsparcie zbiórki utworzonej na portalu GoFundMe przez bliskich 33-latki, noszącej imię Bogdanka.

- „Bogdanka była cenionym członkiem naszej rodziny Deli 4 You w sklepie Niles od pierwszego dnia jego otwarcia. Była szczera, pracowita i kochana zarówno przez klientów, jak i współpracowników. Ale przede wszystkim była oddaną matką, która absolutnie uwielbiała swoją córkę. Jej obecność wnosiła ciepło, życzliwość i cichą siłę do wszystkich wokół niej. Będzie nam jej brakowało ponad słowa. Składamy najszczersze kondolencje jej rodzinie i wszystkim, którzy mieli szczęście ją poznać. Nasze myśli i modlitwy są z nimi w tym niewyobrażalnym czasie” – napisali przedstawiciele delikatesów, apelując o wsparcie najbliższych 33-latki. - „Każda wpłata, bez względu na to, jak mała, będzie miała znaczenie” – dodali.