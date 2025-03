Zootechnik z Teksasu na czele Parady Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago

Hasłem tegorocznej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja jest: 1000-lecie Królestwa Polskiego. Jej Wielkim Marszałkiem, jak podało ZKP, wybrany został profesor Jim Mazurkiewicz z Teksasu. Nowy marszałek jest Polakiem w piątym pokoleniu. Jest z zawodu zootechnikiem, a także ekonomistą oraz działaczem społecznym. Jego specjalizacją jest hodowla zwierząt. Od 1988 roku jest profesorem na Teksańskim Uniwersytecie Rolniczym i Mechanicznym (Texas A&M University). W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w 2021 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie ZKP ogłoszono też, że Honorowym Marszałkiem Parady Dnia Konstytucji 3 Maja został wybrany ksiądz biskup Artur Ważny z Diecezji Sosnowieckiej, a tytuł Friend of Polonia (Przyjaciel Polonii) otrzymała Rewident Stanu Illinois Susana A. Mendoza. Ostatnią niewiadomą jest Królowa Parady 3 Maja, którą poznamy po wyborach zaplanowanych na 22 marca w Allegra Banquets (237 W Saint Charles Rd, Villa Park, IL).

Tegorocznej Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja tradycyjnie towarzyszyć będzie mnóstwo wydarzeń. To m.in. uroczysta msza święta w Bazylice św. Jacka, koncert zespołu Lira Ensemble pod tytułem „Polish & Proud”, składanie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, ceremonia podniesienia polskiej flagi na Daley Plaza, dwa bankiety i uroczysty brunch. Sama Parada Dnia Konstytucji 3 Maja odbędzie się w sobotę 3 maja o godz. 11.30 am u zbiegu ulic Balbo i Columbus Drive w sercu Chicago. Komitet Parady przypomniał, że zgłoszenia do wzięcia udziału w biało-czerwonym przemarszu przyjmowane są do 1 kwietnia. Formularze można ściągnąć ze strony internetowej www.polishparade.org.