Trump nie żartował. Tysiące imigrantów wezwanych do natychmiastowego opuszczenia USA

Aplikacja CBP One, wdrożona przez administrację Joe Bidena, miała pomóc w ograniczeniu napływu cudzoziemców na południową granicę USA. Umożliwiała imigrantom od stycznia 2023 r. umawianie legalnych wizyt azylowych, co miało zniechęcać do przekraczania granicy w sposób niezgodny z prawem. Skorzystanie z aplikacji dawało im prawo do pozostania w USA przez dwa lata, gwarantując prawo do pracy do czasu rozpatrzenia ich wniosków azylowych.

Ostrzegali, teraz przeszli do działania

Donald Trump i jego urzędnicy tuż po przejęciu władzy zapowiedzieli wyłączenie aplikacji i ukrócenie polityki szastania humanitarnymi zwolnieniami warunkowymi. Najpierw skupili się na skoordynowanych z innymi agencjami łapankach ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), teraz wezwali migrantów, którzy z niej skorzystali, do natychmiastowego opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

- „Nadszedł czas, abyś porzucił Stany Zjednoczone” – przeczytały tysiące imigrantów w zawiadomieniach, rozsyłanych od początku tygodnia do osób, które używały aplikacji. W wiadomościach pojawiły się też ostrzeżenia, że imigranci, których dotyczy ta decyzja, utracą pozwolenie na pracę, a także mogą im grozić postępowanie karne, grzywna lub nawet deportacja z USA. Wyjątek stanowią osoby, które „uzyskały w inny sposób podstawę prawną do pozostania w Stanach Zjednoczonych".

- „Anulowanie tych zwolnień warunkowych to obietnica dotrzymana wyborcom, (realizowana) w celu zabezpieczenia naszych granic i ochrony bezpieczeństwa narodowego" — argumentuje Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Urzędnicy nie sprecyzowali jednak, czy i jak te postanowienia wpłyną na sytuację imigrantów ubiegających się aktualnie o azyl lub tymczasowy status ochronny.

Według danych DHS, od uruchomienia aplikacji CBP One w styczniu 2023 r. do grudnia 2024 r. została ona użyta do wpuszczenia do USA ponad 936 500 osób twierdzących, że są prześladowane w swoich ojczyznach.