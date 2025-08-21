Miłosz z wizytą w Polsce

Autystyczny pianista z Florydy zachwycił muzyką w Rzeszowie

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-21 15:18

Miłosz Gąsior, 22-letni autystyczny pianista z Florydy, znany też chicagowskiej i nowojorskiej Polonii, gości w Polsce. Wizyta w ojczyźnie, gdzie pojechał ze swoją mamą Bożeną, to nie tylko wakacje, ale też ambitna trasa koncertowa. Jednym z punktów jej bogatego programu był wyjątkowy występ w sali ratusza w Rzeszowie.

Rzeszowski koncert Miłosza, podczas którego polskiemu pianiście towarzyszyła jego mama, odbył się we wtorek 19 sierpnia. Rzeszów ma szczególne miejsce w sercach rodziców Miłosza, gdyż swoje pierwsze kroki w dorosłym życiu stawiali właśnie w tym mieście.

- Dlatego występ w ratuszu miał dla nas wymiar bardzo szczególny i osobisty. Koncert odbył się na zaproszenie Krystyny Stachowskiej, zastępczyni prezydenta Miasta Rzeszowa, i był dedykowany opiekunom osób starszych. To właśnie oni, na co dzień troszczący się o ludzi, którzy budowali nasze miasto, zostali uhonorowani muzyką Miłosza - powiedziała nam mama artysty, podkreślając, że chodziło o podziękowanie za codzienny trud i serce, jakie opiekunowie wkładają w opiekę nad drugim człowiekiem.

Mama Miłosza przyznała, że jego koncert pokazał, iż muzyka nie zna granic – ani kulturowych, ani językowych, ani tych, które stawia autyzm. Wzruszona publiczność nagrodziła młodego pianistę owacją na stojąco, a wielu uczestników podkreślało, że jego występ był czymś więcej niż koncertem – był prawdziwą lekcją nadziei i wiary w możliwości człowieka.

W ramach polskiej trasy koncertowej Miłosz wystąpił m. in.: w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, w Centrum Promocji Kultury w Warszawie, w Dworku w Wiśniowej koło Strzyżowa, w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dom Ojca Pio w Radawie, w Bibliotece w Wielopolu Skrzyńskim i we Wrocławiu, na głównym dworcu PKP.

Miłosz w wieku 2,5 roku otrzymał diagnozę umiarkowanego do ciężkiego autyzmu. Jego rozwój był inny niż rówieśników, a komunikacja ze światem – mocno ograniczona. Gdy miał 7 lat zasiadł przy fortepianie. Muzyka stała się jego językiem – sposobem wyrażania emocji i porozumiewania się z otoczeniem. Po piętnastu latach gry, Miłosz nie tylko zachwyca wirtuozerią, ale także inspiruje. W 2019 roku został przyjęty do prestiżowego Pinellas County Center for the Arts (PCCA) jako pierwszy w historii szkoły student fortepianu z autyzmem.

Mama Miłosza Bożena Gąsior jest autorką książki „Przez labirynt autyzmu”. Opisała w niej drogę matki i syna ku samowyrażeniu, od diagnozy do scen koncertowych. Autorka nagrała audiobook w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, który wkrótce dostępny ma być dla słuchaczy.

