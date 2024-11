Imigrant aresztowany 13 razy w niespełna rok. Teraz odpowie za napaść

Czyżby w końcu miała dopaść go sprawiedliwość? Sędzia hrabstwa Cook postanowiła zatrzymać w areszcie Santiago Josue Baragasa Rodrigueza (19 l.), który zamieszkał w Chicago po przyjeździe do USA z Wenezueli. 19-latek został oskarżony o napaść i próbę kradzieży, której ofiarą padła 43-latka z Wietrznego Miasta.

Kobieta zostawiła przy ulicy w Streeterville swój elektryczny rower. Nagle zobaczyła Rodrigueza, który kamieniem próbował rozbić zamek jej pojazdu zaparkowanego przy 400 North City Front Place. Wzięła sprawę w swoje ręce i próbowała powstrzymać złodzieja. Rodriguez jednak nie dawał za wygraną - zamachnął się na nią kamieniem, uderzył ją i doszło między nimi do szarpaniny. Jak podała policja, z pomocą ofierze przyszedł świadek zdarzenia, któremu udało się rozbroić i przytrzymać Rodrigueza do momentu przyjazdu służb.

Sędzia przychyliła się do wniosku prokuratury o areszt, przyznając, że 19-latek ma wyjątkowo bogatą kartotekę i nic nie robi sobie z kolejnych zatrzymań. Okazało się, że było to już 13. jego aresztowanie w ciągu 12 miesięcy. Jak podał portal CWB Chicago, który zajrzał do akt sądowych Rodrigueza, nastolatek w maju został oskarżony o kradzież w domu towarowym Macy’s przy 111 North State. Co gorsza, 19-latek miał dokonać tej kradzieży, gdy przebywał na zwolnieniu przedprocesowym za inną kradzież w sklepie Nordstrom Rack przy 101 East Chicago, 3 maja. Finalnie jednak obie sprawy zostały umorzone.

Podobnie zakończyła się sprawa bezprawnego przebywania na parkingu Northwestern Memorial Hospital, za którą aresztowano go w kwietniu, ale też znacznie poważniejsza, dotycząca napaści i przestępczego wtargnięcia w Loop. Prokuratura umorzyła sprawę, ponieważ ani oskarżony ani ofiara nie pojawili się w sądzie.

Unikanie rozpraw, o dziwo, pomogło mu też zamiast zaszkodzić we wcześniejszych sprawach. Rozdriguez nie stawił się przed sądem także 7 marca w sprawie dotyczącej kradzieży w sklepie Home Depot przy 4555 South Western Avenue. Sprawa została umorzona. Nie pojawił się także 12 grudnia 2023 r., gdy miał odpowiadać za kradzież dwóch par butów ze sklepu Nordstrom Rack przy 24 North State. Do sądu nie przyszedł też przedstawiciel sklepu i sprawa została umorzona.