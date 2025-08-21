Każdy może pomóc

Polka z Chicago zbiera rowery dla dzieci z Ghany. „Dla nich to wolność”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-21 21:31

Joanna Dratwa z Ridgewood na przedmieściach Chicago rzuciła wszystko i ruszyła do Afryki, by pomagać najmłodszym mieszkańcom Ghany. 33-latka poświęca każdą chwilę, by odmienić ich dzieciństwo i dać im szansę na lepsze życie. Teraz poprosiła o wsparcie chicagowską Polonię i z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zorganizowała zbiórkę rowerów, którymi jej podopieczni mogliby dojeżdżać do szkoły.

Najnowsze z działu
Wielka wygrana Trumpa! Nie musi płacić pół miliarda dolarów kary za oszustwa

Sąd po stronie polityka

Wielka wygrana Trumpa! Nie musi płacić pół miliarda dolarów kary za oszustwa
Kaczka po poznańsku hitem na Brooklynie. Nowy polonijny lokal wypełnił lukę po legendzie

Polskie smaki w NYC

Kaczka po poznańsku hitem na Brooklynie. Nowy polonijny lokal wypełnił lukę po legendzie
Autystyczny pianista z Florydy zachwycił muzyką w Rzeszowie

Miłosz z wizytą w Polsce

Autystyczny pianista z Florydy zachwycił muzyką w Rzeszowie
Sprzedawał lody, a przy okazji nagrywał klientki w toalecie. 58-latek zatrzymany

Szok pod Chicago

Sprzedawał lody, a przy okazji nagrywał klientki w toalecie. 58-latek zatrzymany
Wichura zerwała dach pod Chicago. Wśród poszkodowanych są Polacy!

Trwa szacowanie strat

Wichura zerwała dach pod Chicago. Wśród poszkodowanych są Polacy!

Pani Joanna kilka lat temu sprzedała lukratywny biznes w Chicago i z dnia na dzień wyjechała do Ghany, gdzie prowadzi fundację 4KidsAfrica, o czym niedawno nam opowiedziała. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zorganizowała zbiórkę rowerów, która potrwa do końca sierpnia.

- Proszę sobie tylko wyobrazić dzieci, które codziennie muszą iść godzinę w upale, często boso, z ciężkim plecakiem na plecach. A to dopiero początek dnia w szkole. Właśnie tak wygląda codzienność naszych dzieci, które od września zaczynają naukę w nowej szkole, oddalonej aż o godzinę drogi pieszo. Dlatego prosimy o pomoc w zebraniu 30 rowerów - apeluje w rozmowie z „Super Expressem” pani Joanna.

33-latka podkreśla, że dzięki jednośladom jej afrykańscy podopieczni dotrą do szkoły szybciej i bezpieczniej, a przez to będą miały więcej czasu na naukę i zabawę, a edukacja jest ich szansą na lepszą przyszłość. - Dla was rower to tylko rower. Dla nich to wolność, czas i marzenia, które wreszcie będą mogły spełniać - podkreśla z pasją w głosie nasza rozmówczyni.

Przeczytaj także:
Z Nowej Huty na chicagowski maraton. Polka pobiła w Wietrznym Mieście swój życi…

Osoby chcące wesprzeć maluchy z odległego afrykańskiego kraju mogą przyłączyć się do zbiórki również w inny sposób. Można przynieść: czyste i zadbane ubrania letnie oraz buty, przybory szkolne, butelki do wody z filtrami, apteczki pierwszej pomocy, zabawki, gry planszowe (po angielsku), książki (po angielsku) czy klocki.

Zbiórka darów trwa do końca sierpnia, a można dostarczać je do redakcji polonijnej stacji radiowej Radio Deon Chicago przy 5835 W. Irving Park Rd w Chicago, IL, i do magazynu przy 552 E Nortwest Hwy w Palatine, IL. Należy jednak wcześniej umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 773-283-2425 (radio) lub 773-899-6799 (magazyn).

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji
Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji

Bakterie w moczu (bakteriomocz) - przyczyny i leczenie
Bakterie w moczu (bakteriomocz) - przyczyny i leczenie

CHICAGO
AFRYKA
POLKA
USA
POLONIA

Najnowsze

22
Roxie Węgiel wulgarnie odpowiada na zaczepkę o usta. Młoda gwiazda straciła cierpliwość?

Przesadziła?

Roxie Węgiel wulgarnie odpowiada na zaczepkę o usta. Młoda gwiazda straciła cierpliwość?

Polka z Chicago zbiera rowery dla dzieci z Ghany. „Dla nich to wolność”

Każdy może pomóc

Polka z Chicago zbiera rowery dla dzieci z Ghany. „Dla nich to wolność”

Karol Nawrocki odwiedzi Watykan! Znana jest data wizyty

jest oficjalna wiadomość

Karol Nawrocki odwiedzi Watykan! Znana jest data wizyty

Rzecznik rządu dopatrzył się zaskakujących sygnałów w słowach Nawrockiego. Chodzi o Kaczyńskiego

Powiedział to wprost

Rzecznik rządu dopatrzył się zaskakujących sygnałów w słowach Nawrockiego. Chodzi o Kaczyńskiego

Szefowa programowa TVN nie gada z Miszczakiem! Padły też mocne słowa o Rozenek, Urbańskim i Tomaszewskiej

Hubert dostał od nas propozycję

Szefowa programowa TVN nie gada z Miszczakiem! Padły też mocne słowa o Rozenek, Urbańskim i Tomaszewskiej

Miłość i nadzieja, odcinek 262: Kuzey odnajdzie Silę w klinice psychiatrycznej? Spojrzy w jej stronę, a potem stanie się to! - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 262: Kuzey odnajdzie Silę w klinice psychiatrycznej? Spojrzy w jej stronę, a potem stanie się to! - ZDJĘCIA