Polka z Chicago zbiera rowery dla dzieci z Ghany. „Dla nich to wolność”

Pani Joanna kilka lat temu sprzedała lukratywny biznes w Chicago i z dnia na dzień wyjechała do Ghany, gdzie prowadzi fundację 4KidsAfrica, o czym niedawno nam opowiedziała. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zorganizowała zbiórkę rowerów, która potrwa do końca sierpnia.

- Proszę sobie tylko wyobrazić dzieci, które codziennie muszą iść godzinę w upale, często boso, z ciężkim plecakiem na plecach. A to dopiero początek dnia w szkole. Właśnie tak wygląda codzienność naszych dzieci, które od września zaczynają naukę w nowej szkole, oddalonej aż o godzinę drogi pieszo. Dlatego prosimy o pomoc w zebraniu 30 rowerów - apeluje w rozmowie z „Super Expressem” pani Joanna.

33-latka podkreśla, że dzięki jednośladom jej afrykańscy podopieczni dotrą do szkoły szybciej i bezpieczniej, a przez to będą miały więcej czasu na naukę i zabawę, a edukacja jest ich szansą na lepszą przyszłość. - Dla was rower to tylko rower. Dla nich to wolność, czas i marzenia, które wreszcie będą mogły spełniać - podkreśla z pasją w głosie nasza rozmówczyni.

Osoby chcące wesprzeć maluchy z odległego afrykańskiego kraju mogą przyłączyć się do zbiórki również w inny sposób. Można przynieść: czyste i zadbane ubrania letnie oraz buty, przybory szkolne, butelki do wody z filtrami, apteczki pierwszej pomocy, zabawki, gry planszowe (po angielsku), książki (po angielsku) czy klocki.

Zbiórka darów trwa do końca sierpnia, a można dostarczać je do redakcji polonijnej stacji radiowej Radio Deon Chicago przy 5835 W. Irving Park Rd w Chicago, IL, i do magazynu przy 552 E Nortwest Hwy w Palatine, IL. Należy jednak wcześniej umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 773-283-2425 (radio) lub 773-899-6799 (magazyn).