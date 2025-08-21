Wielka wygrana Trumpa! Nie musi płacić pół miliarda dolarów kary za oszustwa

Donald Trump

Sąd apelacyjny uratował Donalda Trumpa. Nowojorscy sędziowie odrzucili ogromną karę za oszustwa nałożoną na prezydenta USA po wyroku skazującym za zawyżanie wartości jego biznesowego imperium. Uznali, że nałożona w cywilnym procesie, wytyczonym przez stan Nowy Jork, grzywna była „nadmierna”.

Siedem miesięcy po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu i aż ponad 10 miesięcy po wyroku, który zszokował Amerykę, prezydent USA usłyszał pozytywne wieści dotyczące swojego imperium. Wydział apelacyjny stanowego sądu w Nowym Jorku orzekł, że nie musi płacić gigantycznej kary zasądzonej mu jesienią za oszustwa finansowe i manipulowanie wartością swojego majątku w sprawozdaniach dla banków i ubezpieczycieli.

Sędzia Arthur Engoron nakazał prezydentowi zapłacenie 355 mln dol. kary, której wartość z odsetkami przekroczyła już 515 mln dolarów! Zakazał też jemu i dwóm najstarszym synom pełnienie funkcji kierowniczych w korporacjach. Donald Trump złożył apelację i zatrzymał egzekwowanie tych nakazów, wpłacając 175 mln dol. kaucji, a dziś świętuje. Pięciu sędziów nowojorskiego sądu apelacyjnego uznało, że przekraczająca pół miliarda dolarów kara to przesada.

- „Chociaż nakaz sądowy ma na celu ograniczenie kultury biznesowej pozwanych, nakaz zwrotu nielegalnych zysków, zgodnie z którym pozwani mają zapłacić prawie pół miliarda dolarów na rzecz stanu Nowy Jork, stanowi nadmierną karę, która narusza Ósmą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych”

– napisali sędziowie Dianne T. Renwick i Peter H. Moulton w swojej opinii, która znalazła się w pomyślnym dla Trumpa orzeczeniu.

Najnowsza decyzja sądu nie zamyka drogi dla dalszych odwołań. Prokurator stanu Nowy Jork Letitia James, która jest autorką pozwu przeciwko prezydentowi USA i szefowi Trump Organization, może skierować apelację do najwyższego stanowego sądu, Sądu Apelacyjnego.

Reakcja Donalda Trumpa? Znamienna. Polityk skwitował decyzję sądu, zamieszczając w mediach społecznościowych swoje zdjęcie opatrzone muzycznym podkładem – fragmentem piosenki DJ Khaleda „All I do is Win (Wszystko, co robię, to wygrywam)".

Z oceną trafności tego komentarza można wstrzymać się do rozstrzygnięcia pozostałych spraw sądowych prezydenta USA.

