Sto lat temu wspierały weteranów Błękitnej Armii. Dziś świętują dostojny jubileusz

Korpus Pomocniczy Pań przy SWAP został założony w maju 1925 roku z inicjatywy Agnieszki Wisły z Chicago podczas III Walnego Zjazdu SWAP w Detroit. Zgodnie z ideą miały one powstawać przy działających Placówkach SWAP pod ustaloną wówczas nazwą: Korpus Pomocniczy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Początkowo działali w nim także mężczyźni, ale wraz z upływem czasu działalność została zdominowana przez panie i na VII Walnym Zjeździe SWAP w Rochester, NY, w 1937 roku nazwa została zmieniona na Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Dostojny jubileusz KPP rozpoczął się 14 czerwca przy dźwiękach Marszu Pierwszej Brygady, gdy do sali bankietowej zostały wprowadzone flagi Polski i USA oraz sztandar KPP, które ustawione zostały na honorowym miejscu. Następnie odśpiewano hymny Polski i USA, po czym prowadzące galę Maria Stasiewicz oraz Małgorzata Szaroń przywitały Naczelną Prezes KPP Helenę Knapczyk, weteranów oraz gości. Znaleźli się wśród nich m.in. była senator i Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakiewicz, prezeska Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka i wraz mężem, Marszałkini Parady Pułaskiego z roku 2022 Jadwiga Kopala i Naczelny Komendant SWAP Tadeusz Antoniak.

Piękna historia i długa lista szczytnych celów

Następnie wiceprezes Maria Stasiewicz przypomniała historię powstania KPP przy SWAP i postać Agnieszki Wisły. - Sto lat temu powstała ta organizacja niosąca pomoc żołnierzom - ochotnikom Błękitnej Armii, powracającym z frontów I wojny światowej. Na czele tej organizacji stanęła Agnieszka Wisła, sanitariuszka Białego Krzyża, która w 1919 roku wraz z Armią Hallera dotarła do Polski i później po powrocie do USA zajęła się pomocą dla weteranów – mówiła.

Pani Maria wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim wspierającym KPP przy SWAP i poprosiła o zabranie głosu Naczelną Prezeskę KPP Helenę Knapczyk. 98-letnia pani Helena w krótkim przemówieniu podsumowała 100-lecie działalności SWAP i przypomniała o głównych zadaniach organizacji, której przewodzi od wielu lat. Wymieniła tu kultywację tradycji i dorobku przeszłych pokoleń, działalność edukacyjną, udzielanie wsparcia wszelkim przedsięwzięciom propagującym pamięć o tych, którzy walczyli o wolność Polski na frontach wszystkich wojen oraz pomoc weteranom w potrzebie i opiekę nad ich grobami. Helena Knapczyk zaznaczyła przy okazji, jak ważne jest wciąganie w tę działalność młodych Polaków, co pomoże zapewnić jej kontynuację.

„Ogromne dzięki za waszą tytaniczną pracę, za budowanie wspólnoty polskiej w Ameryce”

Konsul Mateusz Sakowicz w swoim wystąpieniu nazwał stulecie organizacji mianem „imponującego”. - Mam zaszczyt stwierdzić, że w nowojorskim okręgu konsularnym jest to najstarsza organizacja kobieca. Powstała zaledwie cztery lata po powołaniu do życia SWAP i bez tej organizacji SWAP nie byłby tym czym jest teraz – stwierdził. Podkreślił też, że u podłoża idei powstania organizacji leżała działalność stricte charytatywna i humanitarna. Nawiązał też do wystąpienia Heleny Knapczyk i jej zachęty do inspirowania młodych do działania, uznając ją za bezcenną. - Młodzi ludzie nie tylko stanowią naszą przyszłość, ale przyszłość Polski, Stanów Zjednoczonych i ta inspiracja młodym ludziom będzie zawsze potrzebna – stwierdził i dodał: - Ogromne dzięki za waszą tytaniczną pracę, za budowanie wspólnoty polskiej w Ameryce. Cóż dodać? Cześć i chwała Waszym osiągnięciom.

Członkinie KPP odebrały też komplementy od Doroty Andraki, prezes CPSD. - Jesteście wzorem, drogie panie, dla młodego pokolenia, przed którym stoi wielkie zadanie. Wasza praca, patriotyzm i oddanie ojczyźnie, pokazują nam, nauczycielom, jak wdrażać w serca młodych ludzi to, co jest dokonywane przez was - i zwracając się bezpośrednio do Heleny Knapczyk dodała: - Z całego serca w imieniu wszystkich nauczycieli, pedagogów, rodziców i młodzieży, pani Helenko, na ręce pani, składam serdeczne podziękowania.

List od burmistrz i odznaczenia z okazji stulecia KPP

Głos podczas uroczystości zabrała też Anna Maria Anders, od niedawna rzecznik SWAP, a od wielu lat jego członek. Odczytany został też list od burmistrz miasta New Britain Erin E. Stewart skierowany do Polonii i następnie głos zabrał naczelny komendant SWAP Tadeusz Antoniak, który po przemówieniu, dokonał wręczenia okolicznościowych dyplomów i odznaczeń z okazji stulecia KPP ufundowanych przez Zarząd Główny SWAP.

Odznaczonych zostało 46 członkiń Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP, z naczelną prezeską Heleną Knapczyk na czele. Odznaczenia i dyplomy otrzymały: Helena Białkowski, Zofia Bieniek, Janina Brodzka, Maria Cebulski, Teresa Czyżewska, Marianna Kozioł-Dube, Bożena Dżoń, Barbara Gacek, Barbara Garbacka, Elżbieta Głowacz, Teresa Grabowska, Halina Kamińska, Ewa Kasjańska, Janina Karnas, Stasia Kobierowski, Małgorzata Kotlarczyk, Halina Kopacz, Maria Korzeniowski, Halina Kulis, Grażyna Kucharczyk, Maryla Leśniak, Czesława Malyszko, Jadwiga Markiewicz, Maria Maselek, Anna Mikulski, Elżbieta Skotniczna-Planeta, Teresa Pławski, Teresa Rostkowski, Wieslawa Rożyński, Christine Ruszczyk, Maria Siłka, Elizabeth Sikorski, Maria Stasiewicz, Małgorzata Szaro, Genowefa Szeliga, Anna Świecka, Wanda Wdowiak, Maria Wlaz, Teresa Wlaz, Iwona Majdańska-Wyka, Bożena Zapotoczna, Marianna Zawadzka, Donna Zarwański, Halina Zielińska i Teresa Ziemak.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń i wykonaniu pamiątkowej fotografii rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Zebranych na gali pobłogosławił Dariusz Gościniak, proboszcz kościoła Świętego Krzyża w New Britain, CT.