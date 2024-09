Od lat dogląda polonijnej edukacji w USA. „Nasze wartości i tradycje są głęboko zakorzenione w młodym pokoleniu”

To tu znajduje się order Virtuti Militari Tadeusza Kościuszki. „MPA to serce patriotyzmu Polonii”

- Jak Pani jest w stanie pogodzić tyle obowiązków i wykonywać je na najwyższym poziomie?

- Równoważenie tylu obowiązków wymaga odpowiedniej organizacji, wsparcia zespołu oraz pełnej mobilizacji. Działam z ogromnym zaangażowaniem, bo każdy z tych projektów jest dla mnie bardzo ważny, czy to wizyta prezydenta RP, Parada Pułaskiego, czy rozpoczęcie roku szkolnego, czy wydarzenia wpisane w kalendarz Centrali. Kluczowe jest działanie z misją i wsparcie osób, z którymi współpracuję, w szkole moich nauczycieli i rodziców, w Centrali - całego zarządu .

- Nie brak też niespodziewanych projektów, jak wsparcie dla powodzian w Polsce, które zorganizowaliście. Co zdołaliście już zrobić w kwestii tej pomocy?

- Nasz zarząd natychmiast rozpoczął działania w zakresie wsparcia dla powodzian. Napisałam w imieniu własnym i zarządu list z prośbą o zorganizowanie zbiorek w szkołach na rzecz powodzian. List zamieszczony jest na Facebooku Centrali oraz na stronie organizacji. Chcemy wesprzeć szkoły z Głuchołaz. Rozmawiałam już z panią dyrektor wydziału oświaty w Głuchołazach. Z chwilą zakończenia zbiórki pieniądze rozdzielimy na każdego ucznia po otrzymaniu informacji od władz oświatowych z Głuchołaz. Angażujemy też polonijną społeczność, która zawsze wykazuje ogromną solidarność w obliczu tragedii.

W 2022 roku nasza organizacja aktywnie wspierała ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zorganizowaliśmy pomoc materialną. Dla nas, jako społeczności z polonijnych szkół, była to naturalna odpowiedź na tragedię ludzką.

- Czy uczestniczyła Pani w ten weekend w odsłonięciu pomnika w Amerykańskiej Częstochowie?

- Uczestniczyłam z radością w odsłonięciu i poświęceniu Pomnika Solidarności w Amerykańskiej Częstochowie. To było niezwykłe wydarzenie, które podkreśli naszą solidarność i jedność z Polską.

- Przed nami kolejne tego typu wydarzenie. Czym jest Parada Pułaskiego dla uczniów, nauczycieli i Pani?

- Parada Pułaskiego to wyjątkowy moment w roku dla naszej społeczności. Dla uczniów to okazja, by z dumą reprezentować swoją polskość na największej polskiej paradzie w Nowym Jorku. Dla nauczycieli i dla mnie to dowód na to, jak głęboko zakorzenione są nasze wartości i tradycje w młodym pokoleniu.

- Młode pokolenie weszło właśnie w nowy rok szkolny. Jak na ten rok są przygotowani polonijni nauczyciele i czy zmiany programu edukacji w Polsce będą miały wpływ na szkoły polonijne?

- Nasi nauczyciele są doskonale przygotowani na nowy rok szkolny. Śledzimy zmiany w polskim programie edukacyjnym, jednak dostosowujemy nasze nauczanie do specyfiki szkół polonijnych, gdzie duży nacisk kładziemy na język i kulturę polską.

- Co się dzieje w programie szkół dwujęzycznych?

- Co do programów dwujęzycznych pytanie należy kierować do dyrektorów szkół amerykańskich , gdzie te programy są. Osobą, która ma na ten temat najwięcej informacji jest dawna dyrektor szkoły PS 34 na Greenpoincie Alicja Winnicki, która stara się wspierać ten kierunek w edukacji .

- Jak Pani ocenia młodzież polonijną i przyszłość polonijnych organizacji?

- Jestem pełna optymizmu. Młodzież polonijna jest świadoma swoich korzeni i chętnie angażuje się w działania na rzecz polskiej społeczności. To daje mi pewność, że nasze tradycje, święta i wartości będą pielęgnowane także przez przyszłe pokolenia.

- Dziękuję za pani czas i rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiał Teodor Lisowski