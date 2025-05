Setki seniorów zmarły w domach opieki. Śledczy biorą pod lupę byłego gubernatora NY

Po czterech latach Departament Sprawiedliwości wraca do sprawy Andrew Cuomo

Andrew Cuomo, były gubernator Nowego Jorku, ponownie w centrum uwagi! Departament Sprawiedliwości (DOJ) otworzył śledztwo w sprawie jego działań związanych z domami opieki podczas pandemii COVID-19. Jak doniósł najpierw „New York Times”, a za nim m.in. „New York Post”, DOJ wznowiło dochodzenie, które zostało zawieszone w lipcu 2021 roku. Śledczy chcą dokładnie przeanalizować zeznania i raporty dotyczące decyzji Cuomo, które mogły przyczynić się do zwiększonej liczby zgonów w domach opieki.

O co konkretnie może chodzić śledczym? Kluczowych pytań, na które mogą szukać odpowiedzi jest kilka. Czy doszło do zaniedbań w domach opieki? Czy ukrywano dane o zgonach, aby poprawić wizerunek Cuomo? Jaka jest odpowiedzialność polityczna byłego gubernatora?

Decyzja, która wstrząsnęła Ameryką, pod lupą

W marcu 2020 roku, w apogeum pandemii, Andrew Cuomo podjął decyzję, która do dziś budzi kontrowersje. Nakazał domom opieki przyjmowanie pacjentów z COVID-19, bez wcześniejszego sprawdzenia czy przestały już zarażać. Krytycy twierdzą, że ta decyzja doprowadziła do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa wśród osób starszych i schorowanych, które były szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Rodziny ofiar od dawna walczą o sprawiedliwość i pełne wyjaśnienie tej kwestii.

Wyjaśnień domagają się od miesięcy również republikanie w Izbie Reprezentantów USA, naciskający na DOJ o przeprowadzenie dochodzenia wobec polityka, który w sierpniu 2021 r. po oskarżeniach o molestowanie zrezygnował ze stanowiska. Twierdzą bowiem, że Cuomo okłamał kongres podczas dochodzenia w sprawie zgonów spowodowanych koronawirusem w domach opieki. Były gubernator miał, ich zdaniem, w czerwcu 2024 r. zeznać przed podkomisją ds. COVID-19, że nie był zaangażowany w sporządzanie i redagowanie raportu stanowego z 2020 r. dotyczącego zgonów w domach opieki, choć członkowie gremium mieli dowody na to, że było inaczej.

Rodziny zmarłych w domach opieki przyklasnęły decyzji prokuratury

DOJ nie wydał oficjalnego komentarza w sprawie śledztwa. Nie skomentował jej też na razie rzecznik Cuomo Rich Azzopardi, który reprezentuje go też w trwającej kampanii przed prawyborami do fotela burmistrza Nowego Jorku. Decyzji przyklasnęła za to organizacja Voices for Seniors, zrzeszająca rodziny zmarłych pensjonariuszy, która przyjęła ją „z zadowoleniem”.

– „Po latach ciszy, uników i politycznej manipulacji, koła sprawiedliwości w końcu zaczynają się obracać. (…) Od ponad pięciu lat nasz ruch napędzany jest złamanym sercem i jednomyślnym domaganiem się prawdy. Ponad 15 000 seniorów zmarło w domach opieki w Nowym Jorku – matki, ojcowie, dziadkowie – podczas gdy ci u władzy uprawiali politykę i manipulowali narracją” – przypomnieli w oświadczeniu przedstawiciele Voices For Seniors. - „To dochodzenie jest nie tylko uzasadnione; jest spóźnione. Dowody malują potępiający obraz przywódcy bardziej zatroskanego wizerunkiem niż integralnością. Pogrążone w żałobie rodziny czekały wystarczająco długo” – dodali przedstawiciele organizacji.