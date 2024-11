Seniorzy z Greenpointu bawili się na pierwszym Polskim Dniu Dziedzictwa

Obchody rozpoczęła dyrektor programu Agata Skowrońska, przypominając zgromadzonym o znaczeniu korzeni i tradycji dla tożsamości każdego człowieka. Polski Dzień Dziedzictwa rozpoczęto od pełnej wersji hymnu narodowego, „Mazurka Dąbrowskiego”, który uroczyście odśpiewali uczestnicy wraz ze specjalnymi gośćmi – członkami Ligi Morskiej Gdynia 15, zrzeszonymi także w centrum. Następnie odbył się występ Polish American Folk Dance Company. Zespół zaprezentował dwa tańce ludowe: krakowiaka oraz polkę, wzbudzając zachwyt wśród zgromadzonych. Kulminacją występu był moment, gdy tancerze zaprosili seniorów do poloneza, pozwalając im aktywnie uczestniczyć w tradycji polskiego tańca narodowego.

Po tańcach uczestnicy mieli okazję obejrzeć relację z Parady Pułaskiego, święta polskości na ulicach Nowego Jorku. Podano tradycyjny, domowy obiad i pyszny tort z polskiej cukierni Riviera. Dodatkową atrakcją była wystawa tradycyjnych przedmiotów polskiego rękodzieła i malarstwa przygotowana przez Małgorzatę Tambor, Krystynę Zagulską, Krystynę Staniuchę oraz Agę Kaftan.

W wydarzeniu, pełnym wspomnień i spotkań z przyjaciółmi, wzięło udział aż 140 osób. Agata Skowrońska, dyrektor programu, zapowiedziała, że Polski Dzień Dziedzictwa stanie się stałym punktem w kalendarzu uroczystości Pete McGuinness Older Adult Center.

CCNS Pete McGuinness Older Adult Center, część Catholic Charities Brooklyn and Queens, zlokalizowany przy 715 Leonard Street, to miejsce spotkań dla osób po 60. roku życia, słynące z międzynarodowej atmosfery i wielojęzycznego zespołu mówiącego po polsku, angielsku, hiszpańsku i włosku. Obecnie klub liczy ponad 600 członków, z czego prawie 90 proc. stanowią osoby pochodzenia polskiego, co podkreśla polski charakter ośrodka.

Ośrodek oferuje szeroką gamę zajęć, takich jak fitness, joga, medytacja, a także warsztaty fotograficzne, komputerowe, malarskie oraz ogrodnicze. Dla seniorów organizowane są również koncerty, wystawy, pokazy filmowe, wycieczki, zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe. Mogą oni również liczyć na pomoc socjalną. CCNS Pete McGuinness Older Adult Center został oficjalnie wyróżniony przez NYC Departament for the Aging za wybitne osiągnięcia w służbie dla społeczności seniorów.