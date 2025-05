Senator łapówkarz nie pójdzie do więzienia. Sąd pozwolił mu zatańczyć na weselu pasierbicy

Sąd federalny na Manhattanie zgodził się, żeby Bob Menendez cieszył się wolnością 11 dni dłużej niż wcześniej planowano. Reprezentujący przez niemal 17 lat New Jersey w Senacie USA demokrata, skazany za przyjmowanie łapówek w złocie i luksusowych samochodach oraz działanie na rzecz obcych rządów, ma zameldować się w więzieniu nie 6 a 17 czerwca. Powód? Były senator poprosił sąd o możliwość wzięcia udziału w ślubie pasierbicy, który zaplanowano ponad rok temu na 14 czerwca w Massachusetts.

Menendez chce podczas uroczystości towarzyszyć żonie Nadine, która zmaga się z nowotworem piersi i sama 12 czerwca poznać ma wymiar kary za łapownictwo w tej samej sprawie. - „Jak sądowi wiadomo, stan zdrowia Nadine - i dodatkowa zbliżająca się operacja - utrudnia jej samotne podróżowanie" - napisał we wniosku do sądu, cytowanym przez Northjersey.com adwokat senatora Adam Fee.

Skompromitowany senator ma spędzić w więzieniu 11 lat. Taką karę wymierzył mu 29 stycznia sędzia Sidney Stein z sądu federalnego na Manhattanie. - Stałeś na szczycie naszego systemu politycznego. Gdzieś po drodze zgubiłeś swoją drogę – stwierdził sędzia, zwracając się do polityka, który wcześniej wygłosił rzewną przemowę, apelując o łagodny wyrok. - Straciłem wszystko, na czym mi zależało. Dla kogoś, kto spędził życie w służbie publicznej, każdy dzień jest karą – mówił wtedy.

16 lipca 2024 r. ława przysięgłych na Manhattanie po dwóch dniach obrad uznała polityka z New Jersey za winnego wszystkich 16 przestępstw, o które oskarżyła go prokuratura – m.in. przekupstwa, wymuszenia, oszustw związanych z usługami, utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości i spisku. 71-letni demokrata miał nadużyć swojej funkcji dla własnych korzyści i chronienia sojuszników przed dochodzeniami karnymi, spotykać się z urzędnikami egipskiego wywiadu, by potem wpływać na przyspieszenie przyznania milionów dolarów amerykańskiej pomocy wojskowej dla tego kraju.

Śledczy udowodnili, że senator w zamian za łapówki, podejmował oficjalne działania, by pomagać Fredowi Daibesowi, deweloperowi z New Jersey i dwóm innym biznesmenom: Waelowi Hanie i Jose Uribe. Daibes i Hana nie przyznali się do winy. Uribe przyznał się do winy i zgodził zeznawać. Daibes 29 stycznia został skazany na siedem lat za kratami. Ma też zapłacić $1,75 mln grzywny. Hana ma odsiedzieć osiem lat. Obaj mają stawić się w więzieniu 19 maja.