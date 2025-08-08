W Chicago powstanie „ambasada” polskich województw. Pierwsza umowa już podpisana!

Polonia pamiętała. Przy dźwiękach syren na Greenpoincie i z bohaterem w konsulacie uczciła wielki zryw

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Związkiem Klubów Polskich w USA odbyło się w Warszawie 5 sierpnia. Głównym celem zawartego porozumienia jest stworzenie Centrum Kultury Regionów Polskich w Ameryce, które ma powstać w sercu Chicago - w siedzibie ZKP.

Centrum ma się stać „ambasadą” wszystkich polskich województw na amerykańskiej ziemi.

ZKP od dawna współpracuje z rodakami w kraju nad Wisłą, a podpisanie tego porozumienia było kolejnym krokiem w ramach pogłębiania tej wieloletniej współpracy. Sygnatariuszami listu byli Łucja Mirowska-Kopeć i Jan Kopeć oraz przedstawiciele zarządu województwa - marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz członkini zarządu Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zadaniem Centrum Kultury Regionów Polskich w Ameryce będzie promowanie polskiej kultury i tradycji, edukacja, wymiana międzypokoleniowa oraz rozwijanie turystyki regionalnej i współpraca z Polonią i lokalną społecznością w USA.

- Współpraca ze Związkiem Klubów Polskich w USA daje nam wyjątkową możliwość budowania mostów między regionami Polski a społecznością polonijną w Stanach Zjednoczonych. Centrum Kultury Regionów Polskich ma szansę stać się miejscem integracji, edukacji i dialogu, które będzie nie tylko łączyć pokolenia, ale też przybliżać piękno i różnorodność naszych małych ojczyzn. Bardzo się cieszę, że nasze województwo jest częścią tak ważnego przedsięwzięcia

– stwierdził marszałek Władysław Ortyl w oficjalnym oświadczeniu.

Prezeska ZKP przyznała, że plan utworzenia podobnego centrum w ZKP „dojrzewał” już od pewnego czasu.

- Teraz gdy nawiązaliśmy kontakty z kilkoma województwami w Polsce, przeszliśmy do konkretów. Marszałek Podkarpacia, pan Władysław Ortyl dobrze przyjął naszą propozycję i po wspólnym opracowaniu ustaliliśmy plan naszego działania, który zatwierdził zarząd województwa – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" i dodała: