Jest list intencyjny!

W Chicago powstanie „ambasada” polskich województw. Pierwsza umowa już podpisana!

Marta J. Rawicz
2025-08-08 14:36

Mimo, że wakacje w pełni, to polonijna organizacja z Chicago Związek Klubów Polskich w USA (Alliance of Polish Clubs in the USA) działa pełną parą. Kilka dni temu jej prezeska Łucja Mirowska-Kopeć wraz z honorowym prezesem ZKP Janem Kopciem podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia w Wietrznym Mieście zupełnie nowej polonijnej placówki! Chicago stać ma się domem Centrum Kultury Regionów Polskich w Ameryce.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Związkiem Klubów Polskich w USA odbyło się w Warszawie 5 sierpnia. Głównym celem zawartego porozumienia jest stworzenie Centrum Kultury Regionów Polskich w Ameryce, które ma powstać w sercu Chicago - w siedzibie ZKP.

Centrum ma się stać „ambasadą” wszystkich polskich województw na amerykańskiej ziemi.

ZKP od dawna współpracuje z rodakami w kraju nad Wisłą, a podpisanie tego porozumienia było kolejnym krokiem w ramach pogłębiania tej wieloletniej współpracy. Sygnatariuszami listu byli Łucja Mirowska-Kopeć i Jan Kopeć oraz przedstawiciele zarządu województwa - marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz członkini zarządu Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zadaniem Centrum Kultury Regionów Polskich w Ameryce będzie promowanie polskiej kultury i tradycji, edukacja, wymiana międzypokoleniowa oraz rozwijanie turystyki regionalnej i współpraca z Polonią i lokalną społecznością w USA.

- Współpraca ze Związkiem Klubów Polskich w USA daje nam wyjątkową możliwość budowania mostów między regionami Polski a społecznością polonijną w Stanach Zjednoczonych. Centrum Kultury Regionów Polskich ma szansę stać się miejscem integracji, edukacji i dialogu, które będzie nie tylko łączyć pokolenia, ale też przybliżać piękno i różnorodność naszych małych ojczyzn. Bardzo się cieszę, że nasze województwo jest częścią tak ważnego przedsięwzięcia

– stwierdził marszałek Władysław Ortyl w oficjalnym oświadczeniu.

Prezeska ZKP przyznała, że plan utworzenia podobnego centrum w ZKP „dojrzewał” już od pewnego czasu.

- Teraz gdy nawiązaliśmy kontakty z kilkoma województwami w Polsce, przeszliśmy do konkretów. Marszałek Podkarpacia, pan Władysław Ortyl dobrze przyjął naszą propozycję i po wspólnym opracowaniu ustaliliśmy plan naszego działania, który zatwierdził zarząd województwa – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" i dodała:

- Bardzo się cieszę, że pierwszym, z którym podpisaliśmy porozumienie jest właśnie Podkarpacie, gdyż współpracujemy z nimi od dawna. Teraz kolej na następne polskie województwa.

