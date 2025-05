Urzędnik z zarzutami. Postrzelił w plecy dostawcę, który chciał zapytać o drogę!

Zarzuty napaści pierwszego stopnia i przestępczego posiadania broni palnej usłyszał John J. Reilly III, mieszkaniec Chester pracujący w tym mieście jako nadinspektor autostrad. To efekt incydentu, do którego doszło w piątek 2 maja wieczorem przed domem mężczyzny przy Valerie Drive.

Około godz. 10 pm do drzwi Reilly’a zapukał 24-letni czarnoskóry mężczyzna. - „Pracował jako kierowca dostawczy DoorDash i próbował dostarczyć jedzenie do domu w okolicy Valerie Drive, kiedy zgubił się i nie był w stanie nawigować za pomocą aplikacji” – poinformowała w komunikacie Policja Stanu Nowy Jork. - „Reilly powiedział ofierze, aby opuściła jego posesję, po czym oddał wiele strzałów w kierunku ofiary, gdy ta próbowała odjechać swoim pojazdem, trafiając mężczyznę raz w plecy, powodując poważne obrażenia fizyczne” – dodali mundurowi.

Jak podała stacja ABC7, ranny 24-latek, który niedawno przyjechał do rodziny w USA z zachodniej Afryki i niemal nie mówi po angielsku, pojechał do domu, przekonany, że zrobił coś złego. Krewni zawieźli go do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze. Pracownicy Garnet Health Medical Center widząc ranę postrzałową, powiadomili z kolei policję, która nazajutrz zatrzymała 48-latka z Chester.

John J. Reilly, który jest jednocześnie licencjonowanym sprzedawcą broni palnej (FFL), został oskarżony w sądzie Orange County i aresztowany. Sąd wyznaczył mu kaucję w wysokości 250 000 dolarów w gotówce. Ma stanąć przed sądem w Chester w piątek 9 maja.