Modlitwa, powstańcza flaga, światło zniczy i rac dla upamiętnienia bohaterów w Chicago

Celebrowanie rozpoczęło się 1 sierpnia punktualnie w godzinę „W”, czyli o godz. 11 am (godz. 17 czasu polskiego) przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unia Kredytowej w Algonquin na przedmieściach Chicago, IL. Tam też odbyła się uroczystość wciągnięcia na maszt flagi Polski Walczącej. Gościem honorowym spotkania był Tadeusz Gubała z Chicago, ocalały z nazistowskiego obozu pracy uczestnik Powstania Warszawskiego i kapitan Armii Krajowej.

- Powstanie było zrywem, za który wszyscy zapłaciliśmy krwią. Było planowane na góra pięć dni, za nim miała przyjść do nas pomoc ze wschodu, co nigdy nie nastąpiło – mówił w swoim wystąpieniu powstaniec, który w chwili wybuchu wojny miał 10 lat, a po wybuchu powstania został zaprzysiężony do plutonu w Świdrze pod Warszawą.

- W czasie powstania ponieśliśmy wielkie straty. Miejmy nadzieję, że takie tragedie już się nie powtórzą

– dodał pan Tadeusz.

Wśród słuchających go rodaków nie zabrakło delegacji z Konsulatu Generalnego RP w Chicago, Muzeum Polskiego w Ameryce, przedstawicieli Przystanku Historia IPN Chicago, Związku Klubów Polskich w Chicago, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) Placówki 90 oraz Ułanów z 12. Pułku Chicago. Oprawę muzyczną zapewniła Polonijna Orkiestra Chicago. Podniesienia flagi dokonały członkinie Pomocniczej Służby Kobiet PSK „Pestka" Chicago.

W niedzielę 3 sierpnia o godz. 3 pm Polonia spotkała się pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles na przedmieściach Chicago, IL. Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago w składzie Piotr Misiara, Arkadiusz Rokosz i Piotr Klimek. Następnie ks. Michał Kruszewski odprawił uroczystą mszę świętą, a zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski. O godzinie 5 pm oddano hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Marcin Stępień odczytał Apel Poległych, po którym zostały złożone wieńce i znicze. Zapłonęły też race.

- „Wszyscy razem oddaliśmy hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego pokazując, że pamięć o Nich nadal jest pielęgnowana nawet tu, poza granicami Ojczyzny. Czołem Wielkiej Polsce!” - napisali członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago na Facebooku.