Prokuratura chce siedmiu lat więzienia dla kongresmena kłamcy

Ma na koncie krótką, ale burzliwą karierę polityczną, która w jego przypadku zakończy się surowym wyrokiem skazującym. George Santos, który w 2023 r. reprezentował w Izbie Reprezentantów 3. nowojorski okręg kongresowy, czyli część Queens i Long Island, 25 kwietnia usłyszeć ma wyrok przed sądem w Central Islip, NY. Do sądu trafiły właśnie wnioski stron dotyczące wymiaru kary, jaka za oszustwo federalne i kradzież tożsamości powinna zostać wymierzona 37-latkowi.

Santos przyznał się do kilkunastu zarzutów, dotyczących m.in. defraudacji pieniędzy ze swojej kampanii, które wydawał na luksusowe ubrania i inne osobiste wydatki, w tym spłatę rat kredytowych. Kolejne zarzuty dotyczyły okłamywania Kongresu USA na temat jego dochodów, oszustwa w celu uzyskania nieuprawnionego zasiłku dla bezrobotnych, podczas gdy faktycznie był zatrudniony, a także podszycia się pod kilka innych osób w celu przekazania datków na własną kampanię.

Biuro Prokuratora Federalnego Dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku wystąpiło do sądu o wymierzenie Santosowi kary co najmniej siedmiu lat więzienia. - „Okłamał swój sztab wyborczy, swoich zwolenników, domniemanego pracodawcę i kolegów z Kongresu, a także amerykańską opinię publiczną” – czytamy we wniosku złożonym w sądzie. - „Od stworzenia całkowicie fikcyjnej biografii po bezduszną kradzież pieniędzy od starszych i upośledzonych darczyńców, niepohamowana chciwość Santosa i nienasycony apetyt na sławę pozwoliły mu wykorzystać sam system, za pomocą którego wybieramy naszych przedstawicieli” – dodali prokuratorzy. Przypomnieli też, że polityk miesiącami odrzucał oskarżenia i odmawiał rezygnacji z fotela w kongresie.

Prawnicy byłego kongresmena przypomnieli z kolei w swoim wniosku, że ich klient nie był wcześniej karany. Przekonywali, że wynikający z przepisów minimalny wyrok za kradzież tożsamości - dwa lata pozbawienia wolności - byłby adekwatną karą w połączeniu „ze znacznymi konsekwencjami ubocznymi, jakie pan Santos już poniósł - w tym utratą miejsca w Kongresie i publicznym upokorzeniem”.

37-latek jeszcze przed formalnym objęciem fotela w Izbie Reprezentantów w styczniu 2023 r. trafił na czołówki gazet, gdy na jaw zaczęły wychodzić kłamstwa dotyczące jego życiorysu. Walcząc o głosy wyborców z 3. nowojorskiego okręgu nazywał się potomkiem uciekających przed nazistami ukraińskich Żydów i chwalił karierą w Citigroup i Goldman Sachs. W maju 2023 r. wysłuchał pierwszych oskarżeń o okłamywanie Kongresu USA. Mimo poważnych oskarżeń zamierzał ubiegać się o fotel w kongresie z 1. okręgu Nowego Jorku, ale w kwietniu 2024 r. zrezygnował z tego pomysłu. W sierpniu 2024 r. przyznał się do prokuratorskich zarzutów.

The DOJ wants me to go to prison for 87 months while they let sex traffickers walk freely, they give drug lords slaps on the wrist and most importantly refuse to prosecute the cabal of pedophiles running around in every power structure in the world including the US Government.— Rep. George Santos (@RepSantosNY03) April 5, 2025

Jego komentarz w mediach społecznościowych pokazuje, że chyba nie do końca pogodził się ze swoim losem. - „Departament Sprawiedliwości chce, abym poszedł do więzienia na 87 miesięcy, podczas gdy pozwala handlarzom seksem chodzić swobodnie, daje narkotykowym lordom klapsa na nadgarstek, a co najważniejsze odmawia ścigania kabały pedofilów działających w każdej strukturze władzy na świecie, w tym w rządzie USA” – napisał w serwisie X. Co ciekawe, zrobił to na profilu, na którym wciąż przedstawia się jako członek Kongresu USA reprezentujący 3. okręg NY.