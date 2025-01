Kierowcy nie chcą więcej płacić. Mniej aut na Manhattanie

MTA opublikowała po południu 13 stycznia dane dotyczące natężenia ruchu, czasu podróży i liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego z pierwszego tygodnia obowiązywania tzw. korkowego w Nowym Jorku. Opłaty za wjazd na południe od 60th Street na Manhattanie weszły w życie rankiem 5 stycznia.

Agencja transportowa przekonuje, że według wstępnych danych, natężenie ruchu spadło w zeszłym tygodniu o 7,51 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. - „Około 219 000 pojazdów mniej wjechało do Centralnej Dzielnicy Biznesowej w pierwszym tygodniu uruchomienia programu. Kierowcy zauważyli krótsze i bardziej niezawodne czasy podróży, a wielu pasażerów autobusów ekspresowych skorzystało z krótszych dojazdów do pracy” – poinformowały władze MTA w komunikacie.

- Wczesne dane potwierdzają to, co nowojorczycy mówili nam przez cały tydzień - ruch jest mniejszy, ulice są bezpieczniejsze, a autobusy jeżdżą szybciej – nie krył radości prezes i dyrektor generalny MTA Janno Lieber. Podkreślił, że wstępne efekty są bardzo ekscytujące, czego potwierdzeniem mają być zebrane przez MTA dane dostarczone przez Transcom.

- „ Dane dotyczące porannych dojazdów do pracy w środę, 8 stycznia, między godziną 7 am a 9 am wykazały poprawę czasu podróży do Congestion Relief Zone na wszystkich przeprawach przez rzeki Hudson i East River, przy czym prawie wszystkie skrzyżowania odnotowały 39-procentowe skrócenie czasu podróży w porównaniu z tym samym dniem w zeszłym roku” – przekazali urzędnicy. Według MTA, dane z popołudniowego szczytu pokazały też, że czas przejazdu przez miasto ze wschodu na zachód był krótszy o 6-36 proc. Przejazd Canal St na zachód zajmuje o 34 proc. mniej czasu niż średnio w styczniu 2024 r. Pozwala to zaoszczędzić około cztery minuty.

Oszczędność czasu obserwują też pasażerowie autobusów, zwłaszcza linii kursujących na Manhattan przez East lub Hudson river. Według MTA, linia SIM24 kursująca przez tunel Lincolna pokonywała go w minionym tygodniu 7 minut szybciej. Kursujące przez Williamsburg Bridge B39 zaoszczędziło z kolei około cztery minuty. - „To oznacza skrócenie czasu podróży o 28 proc” – podało MTA. - Kiedy samochód jest w stanie podróżować szybciej przez most lub tunel, kierowca oszczędza kilka minut, ale kiedy autobus jest w stanie zrobić to samo, 50 osób korzysta z oszczędności czasu - skomentował prezes NYC Transit Demetrius Crichlow, nie kryjąc nadziei, że będzie to stały trend.

Urzędnicy liczą też na to, że utrzyma się kolejna nowość, którą zaobserwowali w statystykach. To lekka poprawa zainteresowania komunikacją publiczną w pierwszym tygodniu obowiązywania korkowego. Według MTA, liczba pasażerów autobusów ekspresowych wzrosła o 6 proc. (z 67 tys. do 71 tys.) w porównaniu ze styczniem 2024 r. Nieznacznie wzrosła też liczba pasażerów metra - od poniedziałku 6 stycznia do czwartku 9 stycznia odnotowano średnio 3,7 mln pasażerów w porównaniu do około 3,47 mln w te same dni tygodnia w 2024 r.

MTA nie dysponuje na razie informacjami na temat wysokości wpływu z nowych opłat. Te różnią się bowiem w zależności od rodzajów aut i dostępnych zniżek.