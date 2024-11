Opłaty za wjazd na Manhattan ostatecznie zatwierdzone. Korkowe już od stycznia

Od 5 stycznia kierowcy zapłacą za wjazd do Centralnej Dzielnicy Biznesowej na południu Manhattanu.

MTA i FHA podpisały już ostatnie dokumenty potrzebne do wdrożenia planu, który pierwotnie obowiązywać miał od końca czerwca. Opłaty będą naliczane dzięki czytnikom tablic rejestracyjnych zainstalowanych już od miesięcy na granicach strefy, która rozciąga się na południe od 60th Street. Decyzją gubernator Kathy Hochul (66 l.) będą o 40 proc. niższe od pierwotnie planowanych. - „Stawka opłaty za przejazd w okresie szczytu będzie obowiązywać od godz. 5 am do 9 pm w dni powszednie oraz od 9 am do 9 pm w weekendy. Stawki opłat za noc będą o 75 proc. niższe niż odpowiednie stawki w standardowym okresie szczytu dla wszystkich kierowców wjeżdżających do Strefy Ograniczonego Zatoru” – przypomina MTA.

Od $0,75 w taksówce do $21,60 w ciężarówce - tyle zapłacimy za wjazd do CBD

Kierowcy pojazdów osobowych, SUV i małych vanów korzystający z E- ZPass zostaną obciążeni opłatą w wysokości $9 ($2,25 w nocy). Za wjazd małych ciężarówek i niektórych autobusów pobierane będzie $14,40, a w nocy – $3,60. Za duże ciężarówki i autobusy wycieczkowe – $21,60 w godzinach szczytu i $5,40 w nocy. Opłata za przejazd motocyklami wyniesie $4,50 w dzień i $1,05 w nocy. Taksówki zapłacą $0,75 za każdy przejazd, a Uber i Lyft - $1,50. Opłaty będą wyższe w przypadku kierowców nie korzystających z E-Zpass. Dla samochodów osobowych wyniosą $13,50 w dzień i $3,30 w nocy, dla mniejszych ciężarówek $21,60 w dzień i $5,40 w nocy.

Masz E-ZPass i wjeżdżasz tunelem? Zapłacisz mniej

MTA przewiduje za to dodatkowe zniżki dla kierowców pojazdów korzystających z ważnego E-ZPass i wjeżdżających w okresie szczytu przez jeden z czterech płatnych wjazdów: Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Queens-Midtown Tunnel i Hugh L. Carey Tunnel. Kwota kredytu wyniesie $3 dla pojazdów osobowych wjeżdżających do CBD przez Lincoln Tunnel lub Holland Tunnel oraz $1,5 dla wjeżdżających lub wyjeżdżających przez Queens-Midtown Tunnel i Hugh L. Carey Tunnel.Z opłat całkowicie zwolnione będą pojazdy uprzywilejowane i przewożące osoby niepełnosprawne, autobusy szkolne i miejskie oraz specjalistyczne pojazdy rządowe. Dla osób o niskich dochodach dostępna będzie 50 proc. zniżka po pierwszych 10 wjazdach do płatnej strefy, a mieszkańcy strefy o niskich dochodach, nie przekraczających $60 tys. rocznie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Szczegółowe informacje na temat stawek i oferowanych zniżek znaleźć można na stronie internetowej MTA.

Przeciwnicy opłat liczą jeszcze na sąd, gdzie rozpatrywanych jest w sumie dziewięć pozwów przeciwko korkowemu. Posiedzenie w sprawie złożonej przez władze New Jersey zaplanowane jest na 20 grudnia.