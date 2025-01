Korkowe to nie wszystko. Nowy rok przyniósł sporo zmian dla nowojorczyków

Dzielą się pomysłami na wyprawy, podzielili się opłatkiem w New Jersey

Transport:

Korkowe poradziło sobie z ostatnimi przeszkodami i obowiązuje od niedzieli 5 stycznia. Większość kierowców za wjazd na południowy Manhattan poniżej 60th Street zapłaci 9 dolarów w godzinach szczytu. Poza godzinami szczytu opłaty są niższe. Dostępne są też rozmaite ulgi.

Płaca minimalna:

Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 50 centów. Dla pracujących w mieście Nowy Jork, na Long Island i w hrabstwie Westchester wynosić będzie 16.5 dolara za godzinę pracy. W innych częściach stanu jest to 15.5 dol. W New Jersey minimalne wynagrodzenie wzrosło o 36 centów i wynosi teraz 15.49 dol., a w Connecticut skoczyło o 66 centów i wynosi 16.35 dol.

Bezpieczeństwo publiczne:

Gubernator Kathy Hochul w trosce o bezpieczeństwo publiczne podpisała prawo, w myśl którego zmuszanie lub grożenie komuś zdjęciem czy usunięciem odzieży noszonej z motywów religijnych, takich jak jarmułka lub chusta w przypadku muzułmanek będzie przestępstwem znęcania się drugiego stopnia. Inne prawo, mające uhonorować ś.p. detektywa NYPD Briana Simonsena, podpisane przez Hochul wymaga od świadczących usługi telefoniczne odblokowania skradzionych telefonów w celu ujęcia złodzieja.

Ochrona konsumenta:

Właściciele siłowni i klubów fitness będą zobowiązani do akceptacji rezygnacji z ich usług przez klienta w ciągu 10 dni roboczych, od zgłoszenia takiej intencji przez zainteresowanego. Klienci korzystający z dostaw żywności do mieszkań będą mogli sprawdzić w aplikacji kategorię czystości uzyskaną w wyniku inspekcji sanitarnej lokalu, a pośrednicy pomagający przy rezerwacji nie będą mogli już pobierać od klientów setek dolarów za zarezerwowanie stolika.

Ochrona zdrowia:

Na mocy zmian koszty pewnych usług w dziedzinie ochrony zdrowia będą musiały być pokryte przez instytucje zapewniające ubezpieczenie zdrowotne. Tak będzie z kosztami egzaminów na dysleksję dla pacjentów ze skierowaniami od lekarzy. Znikają dopłaty dla pacjentów przy realizacji recept na insulinę, a szpitale nie mogą zdradzać agencjom odzyskującym długi informacji o zadłużeniu pacjentów. Nowe przepisy umożliwią też pracownikom złożenie wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych „niezwykłym stresem” związanym z wykonywaną pracą.

Macierzyństwo:

Kobiety w ciąży zyskały mnóstwo nowych praw. Jednym z nich jest prawo do 20 godzin płatnego urlopu na wizyty lekarskie związane z ciążą. Więcej kobiet ma też liczyć na dostęp do douli, czyli osoby pomagającej w przygotowaniu do porodu i w opiece nad noworodkiem. Kolejne przepisy rozszerzają zakres informacji otrzymywanej przez pacjentki na temat polityki placówki medycznej w temacie treningu personelu np. w przenoszeniu krytycznie chorych i niemowląt. Następna ustawa rozszerza zakres ubezpieczenia Medicaid o badania ultrasonograficzne i niestresowe testy płodu, a kolejna wymaga podawania składu materiałowego pieluch sprzedawanych na terenie stanu.

Broń palna:

Przybywa przepisów mających na celu zapobieganie przemocy z użyciem broni palnej. To m.in. nałożony na sprzedawców wymóg dystrybucji ostrzeżeń przed skutkami niewłaściwego jej użycia. Będą oni zobligowani do informowania o niebezpieczeństwie popełnienia samobójstwa, przemocy domowej czy nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Producenci broni będą musieli wprowadzić system zabezpieczający broń przed modyfikacjami zamieniającymi ogień pojedynczy w seryjny. Sądy będą zobligowane do informowania urzędów stanowych o wydanych „ nakazach ochrony” (Protection Order).

Narkotyki:

W ramach walki z uzależnieniami w życie wchodzą nowe prawa dotyczące dystrybucji testów fentanylowych dla licencjonowanych ośrodków prewencji przedawkowań. Publiczne instytucje ochrony zdrowia wyposażone będą musiały zostać z kolei w środki odwracające działanie opioidów, takie jak Nercan. Pracownicy służby zdrowia zyskali upoważnienie do wydawania materiałów używanych do testów na obecność ksalazyny - nieopidowego środka uspokajającego, który nie jest zatwierdzony przez FDA do stosowania u ludzi.

Podatki:

Podatek od paliw został podniesiony w tym roku w stanie New Jersey o około 6 proc. i sięgnie 44.9 centa za galon. Zysk z dodatkowego opodatkowania paliw w stanie NJ ma zasilić program Stanowego Funduszu Powierniczego, w ramach którego w ciągu pięciu lat niemal 11 miliardów dolarów przeznaczonych zostać ma na poprawę infrastruktury: stanowych dróg i mostów.

Wynajem:

Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Nowy Jork uchwały FARE, czyli Sprawiedliwych Wydatków przy Wynajmie Mieszkania, ktokolwiek używa pośrednika do wynajmu mieszkania musi mu za to zapłacić i nie obciążać kosztami drugiej strony. W większości wypadków odnosić się to będzie raczej do właścicieli mieszkań, którzy częściej używają pośredników przy wynajmie swojej własności. Ten przepis wejdzie w życie 25 czerwca 2025 roku.

Hotelarstwo:

Z myślą o ofiarach seksualnych drapieżników i handlarzy żywym towarem Rada Miasta Nowy Jork zatwierdziła uchwałę „Bezpieczny Hotel”. W jej myśl, właściciel hotelu jest zobowiązany do zapewnienia ochrony dla przebywających w hotelu gości. Personel hotelu musi być przeszkolony w technikach rozpoznawania sytuacji, gdzie w grę może wchodzić handel żywym towarem i być wyposażony na taką ewentualność w urządzenie alarmowe. Prawo będzie obowiązywać od 3 maja 2025 roku.