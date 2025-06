Trump nakazał ICE zwiększenie liczby nalotów i deportacji z konkretnych miast USA. Wiadomo, z których!

To może być gorące lato i równie gorąca jesień w USA. Po masowych protestach przeciwko jego polityce imigracyjnej, które w sobotę przetoczyły się przez Stany pod hasłem „Żadnych królów”, W opublikowanym w portalu Truth wpisie Donald Trump zaapelował do funkcjonariuszy Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), aby zrobili „wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć bardzo ważny cel, jakim jest realizacja największego w historii programu masowej deportacji”.

Donald Trump nakazał swoim urzędnikom, by nadali priorytet deportacjom z miast kontrolowanych przez demokratów.

- „Musimy zwiększyć wysiłki w celu zatrzymania i deportacji nielegalnych cudzoziemców w największych miastach Ameryki, takich jak Los Angeles, Chicago i Nowy Jork, gdzie mieszkają miliony nielegalnych cudzoziemców” – zaapelował do funkcjonariuszy ICE. - „Te i inne takie miasta są rdzeniem demokratycznego centrum władzy, w którym wykorzystują nielegalnych cudzoziemców do poszerzania bazy wyborców, oszukiwania w wyborach i rozwijania państwa opiekuńczego, okradania dobrze płatnych miejsc pracy i świadczeń od ciężko pracujących obywateli amerykańskich” – dodał.

Prezydent USA podziękował jednocześnie funkcjonariuszom za ich poświęcenie, wychwalając ich pracę oraz odwagę i przypominając, że „każdego dnia dzielni mężczyźni i kobiety z ICE są narażeni na przemoc, nękanie, a nawet groźby ze strony radykalnych demokratycznych polityków”. Prezydenckie plany intensyfikacji działań agentów potwierdzić miał też Biały Dom. Jak podała agencja Associated Press, Stephen Miller, zastępca szefa sztabu Białego Domu i główny architekt polityki imigracyjnej prezydenta, poinformował, że ICE planuje przeprowadzać co najmniej 3000 aresztowań dziennie. Dla porównania, w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa było ich około 650 dziennie.