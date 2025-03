Trump tworzy rejestr nielegalnych imigrantów. Kto się nie zgłosi, może trafić do więzienia

Kto myślał, że cała uwaga Donalda Trumpa i Waszyngtonu zwrócona jest na cła, oszczędności czy Ukrainę, był w błędzie. Administracja federalna nie traci z oczu tematu nielegalnych imigrantów. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) i U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) poinformował o nowym narzędziu, które – obok łapanek i masowych deportacji - pomóc ma urzędnikom w okiełznaniu nielegalnej imigracji.

Czas na krajowy rejestr nieudokumentowanych

USCIS na swojej stronie internetowej ogłosił wprowadzenie obowiązku rejestracji wszystkich nieudokumentowanych powyżej 14. roku życia. - „Wszyscy cudzoziemcy w wieku 14 lat lub starsi, od których nie pobrano odcisków palców lub którzy nie zostali zarejestrowani podczas ubiegania się o wizę amerykańską i którzy pozostają w Stanach Zjednoczonych przez 30 dni lub dłużej, muszą złożyć wniosek o rejestrację i pobranie odcisków palców” – czytamy w komunikacie. Urzędnicy poinformowali też, że osoby zarejestrowane otrzymają pewnego rodzaju dokument, który będą musieli mieć cały czas przy sobie. - „Nieprzestrzeganie tych wymogów będzie skutkować sankcjami karnymi i cywilnymi, włącznie z postępowaniem w sprawie wykroczenia i koniecznością zapłaty grzywny” – czytamy dalej.

USCIS poinformował, że nieudokumentowani zobowiązani są do założenia konta internetowego na stronach USCIS w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu rejestracji. Kiedy to nastąpi, na razie nie wiadomo. DHS zapowiedziało, że „wkrótce” przedstawi wzór formularza oraz szczegóły procedury rejestracyjnej, która odbywać się będzie za pośrednictwem wspomnianego konta.

- Prezydent Trump i sekretarz Noem [Kristi Noem, sekretarz DHS - red.] mają jasne przesłanie dla tych, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie: opuśćcie go teraz. Jeśli wyjedziesz teraz, możesz mieć możliwość powrotu, cieszenia się naszą wolnością i spełnienia amerykańskiego snu – stwierdziła rzeczniczka DHS Tricia McLaughlin. - Musimy wiedzieć, kto przebywa w naszym kraju dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i wszystkich Amerykanów – dodała.

Rejestracja nielegalnych imigrantów może być ryzykowna

Urzędnicy przypomnieli, że obowiązek rejestracji nie jest nowym wymysłem. Jest bowiem zgodny z sekcją 262 ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act – INA) z 1952 roku, choć podobne przepisy wprowadzono najpierw w 1940 r., w czasie niepokoju II wojny światowej. Choć wymóg rejestracji przez lata pozostawał raczej martwy, po 11 września pojawiła się jego nowa, dodatkowa wersja. National Security Entry-Exit Registration System obejmował obywateli 25 krajów, w większości muzułmańskich, i wymagał rejestracji od wszystkich mężczyzn niebędących obywatelami USA w wieku 16 lat lub starszych zarejestrowania się w rządzie USA. Program, zanim został zawieszony w 2011 r. doprowadził do objęcia procedurami deportacyjnymi ponad 13 000 osób.

Dokładnie taki sam skutek, według adwokatów i aktywistów walczących o prawa imigrantów, może mieć obecne ogłoszenie USCIS. - „Rząd jasno daje do zrozumienia, że osoby, które się zarejestrują, będą celem aresztowania, zatrzymania i deportacji. Sekretarz DHS powiedziała na przykład, że jej celem jest ‘przeniesienie osób, które się zarejestrują, z powrotem do ich kraju ojczystego’” - przekazali w komunikacie przedstawiciele National Immigration Law Center, którzy monitorują działania wymierzone w imigrantów. - „Zachęcamy nieudokumentowanych członków społeczności do skonsultowania się z zaufanym prawnikiem imigracyjnym, aby zrozumieć ryzyko, jakie może stanowić dla nich rejestracja. Wymóg rejestracji budzi obawy prawne i może dojść do sporów sądowych kwestionujących program” – apelują.