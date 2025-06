Rekordowy upał w Nowym Jorku! Niebywałe, o co urzędnicy prosili mieszkańców!

Zastrzelił kolegę z pracy i przyznał się do zbrodni… w mailu do działu kadr

Historyczne rekordy temperatur dla Nowego Jorku pobite!

We wtorek 24 czerwca w Nowym Jorku w kilku miejscach Wielkiego Jabłka odnotowano niespotykane wcześniej wskazania termometrów. Tuż przed godz. 4 pm temperatura w Central Parku osiągnęła poziom 99F, bijąc tym samym rekord ustanowiony w tym miejscu w 1888 roku. Temperatura na lotnisku JFK osiągnęła 102 stopnie. Był to nowy dzienny rekord dla tej daty, ale też najgorętszy czerwcowy dzień w historii nowojorskiego lotniska.

Rekord został pobity również w Islip, NY, gdzie we wtorek termometry wskazały 101 stopni. Najwyższą temperaturą odnotowaną dotąd w czerwcu było 96 F, których mieszkańcy doświadczyli w 1966 i 1994 roku. Blisko bicia rekordów było też New Jersey – w Newark we wtorek odnotowano 103 F, które uznawane jest za czerwcowy rekord pobity w 2021 r. Niestety, w środę upały nie ustąpiły.

Lejący się z nieba żar wywołał mnóstwo problemów. Nie tylko poważnie zagroził osobom starszym i z problemami zdrowotnymi – jak podały władze metropolii, we wtorek na ostre dyżury w NYC zgłosiło się 112 nowojorczyków z objawami udaru i przegrzania organizmu. Na granicy wydolności stanęła też nowojorska sieć energetyczna, przeciążona wzmożonym zapotrzebowaniem na wsparcie klimatyzacji, wiatraków czy wentylatorów. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Od wtorku przedsiębiorstwo energetyczne Con Edison donosiło o kolejnych awariach, z którymi próbowało się mierzyć. Najpierw dotknęły one aż 34 tys. mieszkańców Bronksu, potem hrabstwa Westchester, a w końcu Queensu, Manhattanu i Brooklynu, gdzie jeszcze w środę 25 czerwca wieczorem prądu nie miało ponad 6 tys. konsumentów. Con Ed i Biuro Zarządzania Kryzysowego NYC do 10.30 pm wydawały mieszkańcom w trybie awaryjnym suchy lód na parkingu PS 189 przy 1100 East New York Ave.

New Yorkers, we have another day of extreme heat!🆒 No air conditioning? Visit a nearby cooling center. Call 311 to find one close to you.🚰 Stay hydrated.👕 Wear lightweight, light-colored, and breathable clothing.Learn more at https://t.co/kKCz8H55o1 pic.twitter.com/DS4ipGPx4I— City of New York (@nycgov) June 25, 2025

Przeciążenie sieci i poważne ryzyko blackoutu zmusiły urzędników do wydania poważnych apeli.

Z niemal wszystkich profili miejskich instytucji w mediach społecznościowych wzywano mieszkańców do sprawdzenia, jak radzą sobie ich sąsiedzi, szukania ochłody w jednym z kilkuset centrów ochłody, ale też… ograniczenia zużycia prądu. - „Potrzebujemy WSZYSTKICH nowojorczyków, aby pomóc w utrzymaniu płynnego działania sieci energetycznej w ciągu najbliższych kilku godzin” – apelowało w serwisie X Biuro Burmistrza Miasta Nowy Jork.

- „Ustaw klimatyzację na 76 stopni i staraj się używać tylko jednej. Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia i unikaj używania dużych urządzeń do godziny 22. Zakończmy falę upałów bezpiecznie” – wtórował w mediach społecznościowych sam Eric Adams. - „Pomóż utrzymać włączone światła Nowy Jorku!” – krzyczało z profili miasta Nowy Jork. Nie był to zresztą jedyny apel.

Służby, z FDNY na czele, apelowały też o nieodkręcanie samodzielnie hydrantów przeciwpożarowych, co jest nie tylko nielegalne, ale też może być niebezpieczne. Przypominały o możliwości zgłoszenia strażakom zapotrzebowania na specjalne nakładki na hydranty, które umożliwią ich bezpieczne używanie w przypadku upałów. Na szczęście, jak przewiduje National Weather Service (Narodowa Służba Pogodowa, NWS) czwartek 26 czerwca ma przynieść nowojorczykom znacznie łaskawsze temperatury.