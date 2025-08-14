Rewolucja w policji Illinois! Nowe prawo ma pomóc wyczyścić szeregi z agresorów

Gubernator Illinois podpisał nową ustawę, zmieniającą zasady rekrutacji policjantów, co jest odpowiedzią na tragiczną śmierć mieszkanki.

Zmiany mają zapobiec zatrudnianiu funkcjonariuszy z agresywnymi skłonnościami, zwiększając bezpieczeństwo publiczne.

Czy zaostrzone kontrole przeszłości skutecznie wyeliminują ryzyko i poprawią zaufanie do policji?

Tragedia z 2024 r. przyczynkiem do zmian

Ustawa, podpisana przez gubernatora Pritzkera, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Illinois poprzez zaostrzenie kontroli przeszłości zatrudnianych funkcjonariuszy. Chodzi o to, by w szeregi służb nie trafiały osoby z agresywnymi skłonnościami. To odpowiedź na tragiczne wydarzenia z 2024 roku, kiedy to Sonya Massey została zastrzelona przez policjanta Seana Graysona.

Wszystko zaczęło się od dramatycznego wezwania. 36-letnia mieszkanka Illinois, zadzwoniła w nocy pod numer alarmowy 911, informując o intruzie w jej domu. Na miejsce przybył patrol policji. To, co wydarzyło się później, mrozi krew w żyłach. Massey otworzyła drzwi policjantom, będąc wyraźnie zdezorientowana i prosząc o pomoc. Mundurowi przeszukali dom i okolicę, nie znajdując nikogo. Postanowili spisać kobietę.

W pewnym momencie 36-latka, trzymając garnek z wrzątkiem, zapytała funkcjonariuszy, dokąd idą. Grayson zagroził jej postrzeleniem w twarz, jeśli coś zrobi z wodą. - "Proszę Boże, proszę Boże, próbuję uzyskać pomoc" – słowa Sonii Massey brzmią dziś jak tragiczne proroctwo, bo po chwili rozległy się strzały. 36-latka została zastrzelona we własnym domu przez policjanta, który miał jej pomóc.

Okazało się, że Sean Grayson nie był bez skazy. Miał już wcześniej na koncie upomnienia za agresywne zachowanie. Pracował w biurze szeryfa hrabstwa Sangamon od maja 2023 roku, a wcześniej przez blisko siedem lat służył w kilku innych agencjach policyjnych w środkowym Illinois. Graysonowi postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia i przebywa w więzieniu, oczekując na rozprawę. Rada hrabstwa Sangamon zatwierdziła z kolei ugodę w wysokości 10 milionów dolarów z rodziną Massey, która przyznała, że 36-latka borykała się z problemami natury psychicznej.

Problematyczna przeszłość policjantów „nie powinna wychodzić na jaw dopiero po wystąpieniu katastrofy”

Sprawa śmierci kobiety wstrząsnęła opinią publiczną i ujawniła luki w systemie rekrutacji, które teraz mają zostać załatane. Nowe prawo nakłada na agencje wymiaru sprawiedliwości obowiązek szczegółowego sprawdzania przeszłości potencjalnych funkcjonariuszy. Kontrole mają obejmować nie tylko historię zatrudnienia, ale także ocenę stanu psychicznego i fizycznego kandydata. Cel jest jasny - wyeliminowanie ryzyka zatrudnienia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.

- Kiedy Sonya Massey obawiała się o swoje bezpieczeństwo, zrobiła to, co zrobiłby każdy. Wezwała pomoc. To stało się dla niej wyrokiem śmierci

- przyznał gubernator Pritzker podczas uroczystego podpisania Ustawy Senatu Illinois nr. 1953, będącej efektem pracy senator Doris Turner.

- Dzisiejszym podpisem rozpoczniemy fundamentalne reformy procesu rekrutacji funkcjonariuszy organów ścigania w całym stanie Illinois. Funkcjonariusze z historią poważnych problemów dyscyplinarnych nie powinni pełnić takich funkcji w naszych społecznościach, a historia ta nie powinna wychodzić na jaw dopiero po wystąpieniu katastrofy – dodał.

Co dalej? Wdrażanie i kontrola

Teraz kluczowe będzie wdrożenie nowych przepisów w życie. Agencje wymiaru sprawiedliwości będą musiały dostosować swoje procedury rekrutacyjne i przeszkolić kadrę. Procedury rekrutacyjne i rozmowy kwalifikacyjne będą teraz obejmowały kompleksową weryfikację poprzedniego zatrudnienia potencjalnych funkcjonariuszy w celu potwierdzenia ich fizycznej i psychicznej zdolności do wykonywania tej pracy. Ważne będzie też jednak monitorowanie skuteczności nowych kontroli i reagowanie na ewentualne problemy.