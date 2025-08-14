XIV edycja Greenpoint Film Festival za nami. Polskie kino obsypane nagrodami!

Do kina z psem? Pod Chicago do tego zachęcają!

Greenpoint Film Festival rośnie w siłę!

Jak podkreślił dyrektor festiwalu, Anthony Argento, tegoroczna odsłona była aż o 20 proc. bogatsza od poprzedniej – zarówno pod względem liczby filmów, jak i zaproszonych twórców. – Polskie filmy były w tym roku wyjątkowo mocne, stąd tak duża liczba nagród. Przyznaliśmy trzy wyróżnienia i jedną główną nagrodę za najlepszy film fabularny – zaznaczył Argento.

Nagrodę Best Narrative Feature Film otrzymał fabularny obraz „Skrzyżowanie (The Crossroad)” w reżyserii Dominiki Montean-Pańków, który jest aktorskim powrotem Jana Englerta na wielki ekran. Jego bohater, 80-letni Tadeusz, po tragicznym wypadku samochodowym musi stawić czoła wydarzeniom, które wydobywają na światło dzienne rodzinne tajemnice. Do tej pory wiedzie spokojne życie u boku żony Heleny, ciesząc się domem z ogrodem i planując wesele ukochanej wnuczki. Tragiczne zdarzenie kładzie jednak cień na małżeństwo, ujawnia pęknięcia w relacji z synem i prowadzi do niespodziewanego spotkania. Scenariusz „Skrzyżowania” został w 2022 roku wyróżniony w konkursie Script Pro na festiwalu Mastercard OFF Camera w Krakowie.

Festiwalowe wyróżnienia trafiły z kolei do trzech polskich obrazów: „Granica (Border)”, „Warszawska opowieść (Warsaw Story)” oraz „Dwa papierosy (Two Cigarettes). 30-minutowa „Granica” (reż. Maria Magriel, scenariusz Maria Magriel i Yuliya Yukhymets) to opowieść o Oksanie, która od pięciu lat pracuje w Polsce i decyduje się sprowadzić tu pozostające w Ukrainie córki. Podróż staje się jednak próbą siły ich relacji, a sytuacja komplikuje się na granicy z powodu braku dokumentów dla kanarka – ukochanego ptaka córki. Bezsilność matki sprawia, że to starsza z pociech staje przed najtrudniejszą decyzją.

W „Warszawskiej opowieści” (reż. i scenariusz Jan Kuźnik) w ciągu 30 minut poznajemy historię Sanju, imigranta z Indii, pracującego jako dostawca jedzenia, który marzy o zbliżeniu do dziewczyny z naprzeciwka. Podglądając ją przez lornetkę i poznając jej codzienne nawyki, opracowuje plan zdobycia jej uwagi. Na drodze stają mu różnice kulturowe, uprzedzenia oraz jego własna porywczość.

W 55-minutowym dokumencie „Dwa papierosy” (reż. i scenariusz Rafał Łysak) poznajemy Rafała, który nie mogąc pogodzić się ze śmiercią ojca, postanawia spotkać się z jego mordercą – 21-letnim Danielem. Daniel, który właśnie opuścił poprawczak, próbuje odbudować swoje życie, balansując na krawędzi bezdomności i przestępczości. Choć Rafał stara się zachować dystans, zaczyna mu pomagać, tworząc więź, której początkowo chciał uniknąć.

Polska widownia miała okazję zobaczyć w sumie 13 polskich produkcji, m.in. „Miś dla Michaela (A Teddy Bear for Michael)” w reż. Grzegorza Zasępy, który zaprezentowany został w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Gratką była też możliwość spotkania z reżyserem i rodzicami sierżanta Michaela Olisa, bohaterskiego Amerykanina, który zginął ratując kpt. Karola Cierpicę.

Po raz pierwszy na Greenpoint Film Festival pojawił się też polski reżyser Xawery Deskur ze swoim dokumentem „Jesteś tu? (Are You There?)”.

– Pokazanie filmu przed publicznością było dla mnie niezwykle ciekawym doświadczeniem. Widzowie byli szczerze zainteresowani moją historią. Szczególnie cenne było zobaczyć reakcje poza Polską, w oderwaniu od znanego mi kontekstu i bliskiego grona. Nasza rozmowa po seansie była długa i inspirująca – opowiadał. Cieszył się z rozmowy po seansie, która była nie tylko długa, ale i „inspirująca”.

Swojej radości z tego, jak wypadła cała impreza nie krył z kolei Jason W. Short, który dołączył do zespołu festiwalowego zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.

– Jestem bardzo zadowolony z poziomu tegorocznych filmów. Cieszy mnie, że po pandemii powstaje tak wiele dobrego kina

– podsumował.