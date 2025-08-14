Władze Illinois i Chicago odpowiadają na ataki Trumpa

Awantura o Gwardię Narodową

Trump postraszył Chicago, demokraci w rewanżu wbili mu szpilę. „On oszukuje nawet w golfa"

Prezydent USA zelektryzował Amerykę zapowiedzią wysłania Gwardii Narodowej do amerykańskiej stolicy i decyzją o przejęciu władzy nad lokalną policją. Nie wiadomo jednak czy na tym poprzestanie, bo zaraz potem pogroził podobnymi decyzjami demokratycznym władzom innych miast. Oberwało się głównie Chicago i Illinois, którego włodarze zostali ostro zaatakowani przez Donalda Trumpa. Nie pozostali mu jednak dłużni!

Trump zapowiedział rozprawienie się z przestępczością w amerykańskiej stolicy, zarzucając jej władzom bezsilność. Na tym jednak nie poprzestał, ostro krytykując władze Chicago i Illinois. Nie szczędził przy tym personalnych wycieczek wobec gubernatora stanu J.B. Pritzkera.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, zrobimy to samo w Chicago, które jest katastrofą. Mają niekompetentnego burmistrza i niekompetentnego gubernatora. Rozumiem, że chce zostać prezydentem, zauważyłem, że trochę schudł, ma szansę, nigdy nie wiadomo co się wydarzy - powiedział prezydent Donald Trump, w czasie spotkania z dziennikarzami, podczas którego ogłaszał swoją decyzję dotyczącą Waszyngtonu, DC.

Po tym oświadczeniu rozpętała się prawdziwa burza. I nie trzeba było czekać na odpowiedź burmistrza Chicago oraz gubernatora Illinois, którzy nie zostawili na prezydencie suchej nitki. Burmistrz Brandon Johnson wydał specjalne oświadczenie, w którym wprost zarzucił Trumpowi „szerzenie dezinformacji na temat przestępczości w dużych miastach” i „grożenie wysłaniem oddziałów Gwardii Narodowej do Chicago, tak jak uczynił to w Los Angeles i teraz w Waszyngtonie”.

- „Od pierwszego dnia mojej kadencji bezpieczeństwo publiczne było moim najwyższym priorytetem. W ciągu zaledwie dwóch lat dokonaliśmy historycznych postępów, zmniejszając liczbę morderstw o ponad 30 proc. i redukując strzelaniny o prawie 40 proc. tylko w ubiegłym roku. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że prezydent Trump zredukował o kolejne 158 milionów dolarów fundusze na programy zapobiegania przemocy w miastach, takich jak Chicago" – przypomniał w oświadczeniu, podkreślając, że były to kolejne cięcia wydatków na podobne programy.

- „Jeśli prezydent Trump chce pomóc uczynić Chicago bezpieczniejszym, może zacząć od uwolnienia funduszy na programy przeciwdziałania przemocy, które były kluczowe w naszej pracy na rzecz zmniejszenia przestępczości i przemocy. Wysłanie Gwardii Narodowej tylko destabilizowałoby nasze miasto i podważało nasze wysiłki na rzecz bezpieczeństwa publicznego

– podkreślił Brandon Johnson.

Gubernator Illinois J.B. Pritzker odpowiedział Trumpowi na konferencji prasowej, wbijając mu kilka szpilek. - Naprawdę nie chcę odpowiadać na krytykę Donalda Trumpa, który odziedziczył swoje pieniądze, a następnie sześć razy zbankrutował, a potem oszukał swoich biznesowych partnerów. A tak przy okazji, on oszukuje też w golfa – stwierdził Pritzker, ale nie było to jego ostatnie słowo.

- „Donald, dziękuję za komplement! Nie oszukujmy opinii publicznej, oboje wiemy, że nie masz uprawnień, aby przejąć Chicago. A tak przy okazji, gdzie są akta Epsteina?” - napisał Pritzker na platformie X krótko po konferencji.

