Chicagowska Polonia Święto Wojska Polskiego uczciła wcześniej. W wielu miejscach zapłonęły znicze

Organizatorem patriotycznych uroczystości, które odbyły się10 sierpnia był Konsulat Generalny RP w Chicago. Celebracja odbyła się najpierw na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego (Resurrection Catholic Cemetery) w Justice, IL, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem Weteranów Armii Polskiej w Polskiej Kwaterze Weterańskiej nr 35. Wśród przybyłych na nekropolię była Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska oraz wicekonsul Agata Grochowska z Referatu ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej. Składanie kwiatów odbyło się w uroczystej asyście przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki oraz Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej w barwach 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Następnie delegacja z asystą żołnierzy Illinois National Guard (Narodowej Gwardii Illinois) oddała hołd polskim bohaterom przy Pomniku Żołnierza Polskiego na cmentarzu Maryhill. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu św. Wojciecha w Niles pod pomnikami Żołnierzy „Błękitnej Armii”, Katyńskim oraz Tablicą Smoleńską. Obecni byli tu także Jan Kopeć, prezes honorowy Związku Klubów Polskich w USA i prezes Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńska przy ZKP oraz prezeska ZKP Łucja Mirowska- Kopeć.

Głównym punktem uroczystości było odprawienie mszy świętej w Bazylice św. Jacka w Chicago. Po nabożeństwie jej uczestnicy przeszli pod Pomnik Ku Czci Hallerczyków i Ochotników I Wojny Światowej, gdzie oddali hołd poległym polskim żołnierzom. Celebrowanie Święta Wojska Polskiego zakończyło się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową.

Jan Kopeć przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że celebrowanie Święta Wojska Polskiego ma duże znaczenie, historyczne i społeczne, wzmacnia też tożsamość narodową. - Jest okazją do okazania wdzięczności i wsparcia dla współczesnych żołnierzy, budowania społecznego zaufania do armii, a także wzmacniania ducha narodowego. To moment jedności narodowej ponad podziałami, ale też przypomnienie o cenie wolności – powiedział nam po uroczystości Jan Kopeć.