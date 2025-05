Ponad 400 milionów na metamorfozę słynnej Piątej Alei. Nie wszystkim się to spodoba

Syn Trumpa szykuje się do walki o prezydenturę?! „Czuję w sobie taki zew!”

Piąta Aleja w Nowym Jorku ma stać się „Ulicą Marzeń Ameryki", a to za sprawą gruntownej metamorfozy, której zarysy poznaliśmy jesienią 2024 roku. Burmistrz metropolii Eric Adams ogłosił teraz, że miasto zainwestuje ponad 400 milionów dolarów w projekt, który ma uczynić tę arterię bardziej przyjazną dla pieszych, zieloną i bezpieczną. Inwestycja będzie częścią budżetu miasta na rok fiskalny 2026, który Adams określił mianem „Best Budget Ever".

- Dzięki naszemu „Najlepszemu Budżetowi w historii” zwiększamy całkowite inwestycje do ponad 400 milionów dolarów, odzyskując przestrzeń dla nowojorczyków, ich rodzin i turystów, i umacniamy status Piątej Alei jako motoru gospodarczego i twórcy miejsc pracy dla wszystkich pięciu dzielnic – stwierdził Eric Adams, podczas prezentacji projektu.

Szczegóły projektu: więcej miejsca dla pieszych, mniej dla aut

Obecnie Piąta Aleja ma 100 stóp szerokości, z czego pięć pasów zajmują samochody, a chodniki mają po 23 stopy szerokości. Mimo, że piesi odpowiadają za 70 proc. ruchu na tej ulicy, chodniki zajmują tylko 46 proc. przestrzeni. W godzinach szczytu, odcinkiem długości jednej przecznicy przechodzi średnio 5500 pieszych na godzinę, a w okresie świątecznym nawet 23 000 osób!

Projekt zakłada, że to przechodnie, a nie rowerzyści czy kierowcy będą górą. Miasto planuje poszerzenie chodników o 46 proc. - z 23 stóp do 33,5 stopy. Skrócenie przejść dla pieszych o jedną trzecią. Zmniejszenie liczby pasów ruchu z pięciu do trzech i dodanie zieleni i oświetlenia. Dzięki tym zmianom, piesi zyskają więcej przestrzeni, a przejścia staną się bezpieczniejsze. Przy alei pojawi się też ponad 230 nowych drzew i 20 000 stóp kwadratowych powierzchni obsadzonej roślinami.

Będą utrudnienia, ale ma to być "inwestycja, która się opłaci"

Jak twierdzą urzędnicy, modernizacja między Bryant Park i Central Parkiem nie wystartuje wcześniej niż w 2028 roku. Prace budowlane rozpoczną się od przebudowy podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Burmistrz Adams zapewnia, że inwestycja zwróci się w ciągu pięciu lat dzięki zwiększonym wpływom z podatków od nieruchomości i sprzedaży.

Projekt jest następstwem wieloletnich działań, w tym udanych akcji „Holiday Open Streets", w ramach których tymczasowo wyłączano aleję z ruchu samochodowego w okresie świątecznym, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży w okolicznych sklepach. Plan przebudowy Piątej Alei Adams ogłosił w grudniu 2022 r. Jak podają urzędnicy, od tego czasu w rejonie odnotowano sprzedaż nieruchomości o wartości prawie 4 miliardów dolarów, „co świadczy o znacznym entuzjazmie wobec przyszłości Piątej Alei”.