Nowy Jork szykuje rewolucję. Słynna Piąta Aleja zmieni się nie do poznania

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams (64 l.) i zrzeszenie Future of Fifth Partnership przedstawili w czwartek 17 października szczegóły planów przekształcenia Piątej Alei w światowej klasy bulwar, przyjazny pieszym. - Obecnie 70 procent ludzi na Piątej Alei to piesi, ale mogą oni wykorzystać tylko mniej niż połowę przestrzeni. W święta to 23 000 osób co godzinę - o 4 000 więcej niż w przypadku wypełnionej po brzegi Madison Square Garden - tłoczących się jak sardynki na ograniczonych chodnikach. To nie ma sensu - dlatego zamierzamy odwrócić scenariusz – powiedział burmistrz Nowego Jorku i przybliżył planowane zmiany.

Rewolucja, która będzie pierwszą od 200 lat poważną przebudową Piątej Alei, objąć ma odcinek między Bryant Park i Central Parkiem. Plan zakłada poszerzenie chodników o 46 proc. - do 33,5 stopy każdy, skrócenie przejść dla pieszych i przebudowę skrzyżowań z myślą o poprawie bezpieczeństwa. Stracą kierowcy – liczba pasów ruchu zmniejszona zostanie z pięciu do trzech. Przestrzeń zyska za to nową zieleń, w tym 230 drzew, i oświetlenie. - Niemal podwajamy powierzchnię chodników, dodajemy setki nowych drzew i sadzarek, instalujemy nowe miejsca do siedzenia i aktywności oraz wiele więcej. A co najlepsze, po ukończeniu projekt zwróci się w mniej niż pięć lat dzięki zwiększonym wpływom z podatków – stwierdził Adams. I zapewnił, że nowojorczycy zasługują na „kultowy bulwar, który będzie rywalizował z resztą świata”.

Right now, 70% of the people on Fifth Avenue are pedestrians but they can only use less than HALF of the space!That's going to change under the plan we rolled out to completely transform Fifth Avenue into a WORLD-CLASS pedestrian-centered boulevard.Learn more:… pic.twitter.com/XTqU5t016n— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 17, 2024

Plan przebudowy to efekt uzgodnień powołanego w ubiegłym roku przez Adamsa partnerstwa publiczno-prywatnego pod nazwą Future of Fifth, które łączy agencje miejskie z Fifth Avenue Association, Grand Central Partnership, Central Park Conservancy i Bryant Park Corporation. Grupa wybrała firmy Arcadis, Sam Schwartz Engineering i Field Operations do kierowania projektem i badaniami, a schematyczny projekt ma zostać ukończony do lata 2025 roku. Kiedy rozpoczną się prace przy przebudowie, nie wiadomo.