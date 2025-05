Polscy weterani z USA spotkali się na walnym zjeździe. „Wyrażamy troskę o kierunek zmian” w Polsce

SWAP założony w 1921 roku jest najstarszą polską organizacją typu samopomocowego poza granicami Polski i początkowo zrzeszał w swoich szeregach byłych żołnierzy Błękitnej Armii. Ideą powołania do życia Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy kolegom, powracającym z frontów walki o niepodległość Polski, żołnierzom-ochotnikom z USA i Kanady. Walny Zjazd organizacji, który odbywał się w dniach 16-18 maja w Detroit, MI, zgromadził delegatów z całej Ameryki Północnej.

Zjazd otwarty został przez Naczelnego Komendanta SWAP Tadeusza Antoniaka. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrano i odśpiewano hymny narodowe Polski, Kanady i USA, następnie Komendant Antoniak i Naczelna Prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP Helena Knapczyk przywitali delegatów z obydwu organizacji.

W pierwszym dniu obrad SWAP po dokonaniu wyboru członków komisji mandatów, przewodniczącego, jego dwóch zastępców i marszałków ustalono zasady prowadzenia obrad. Pierwszego dnia przebiegły one głównie na wysłuchaniu sprawozdań członków zarządu głównego i sprawozdań komisji zjazdowych. Drugiego dnia obrad dokonano wyboru nowego zarządu Głównego i Naczelnym Komendantem został ponownie Tadeusz Antoniak. Naczelną Prezeską KPP ponownie została wybrana 98-letnia Helena Knapczyk. W godzinach popołudniowych nastąpiła wspólna sesja SWAP i KPP, na końcu której zaprzysiężono nowe władze obydwu organizacji.

- Jestem bardzo szczęśliwy z ponownego wyboru na Naczelnego Komendanta SWAP. Jest to wielki zaszczyt i wyróżnienie stać na czele tak szacownej i zasłużonej organizacji – powiedział „Super Expressowi” Tadeusz Antoniak. - Pracowaliśmy bardzo ofiarnie wraz z całym zarządem głównym podczas ostatniej kadencji i obiecujemy dalej kontynuować wysiłek dla dobra SWAP i całej Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej – dodał.

98-letnia Naczelna Prezeska KPP zachwyciła z kolei, nie pierwszy raz zresztą, wspaniałymi wspomnieniami. Zdradziła, że do KPP wstąpiła w 1962 roku, trzy lata po tym, jak jej mąż Wincenty w 1959 roku wstąpił do SWAP, zaraz po przyjeździe z Anglii do Stanów Zjednoczonych. - Pierwszy raz w Walnym Zjeździe SWAP i KPP wzięłam udział w roku 1970. Było nas wtedy w organizacji ponad 4000 członków. Żyli jeszcze weterani z Błękitnej Armii biorący udział w I wojnie światowej – powiedziała.

Po zaprzysiężeniu odczytana została Rezolucja XXXV Walnego Zjazdu SWAP, na której wstępie wyrażono uznanie dla Korpusu Pomocniczego Pań, który w tym roku obchodzi 100-lecie działalności. Został założony przez Agnieszkę Wisłę na zjeździe SWAP w Detroit w Michigan w roku 1925 i jego misją była pomoc polskim byłym żołnierzom - inwalidom wojennym, pozbawionym pracy, bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W rezolucji członkowie SWAP – „jako trzecie pokolenie byłych żołnierzy polskich żyjących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie” – wyrazili „troskę o kierunek zmian zachodzących w Polsce”. Wymienili tu m.in. stan „polskiej praworządności, stan polskiej edukacji i także próby fałszowania polskiej historii”, ale też stan polskiej gospodarki czy „próby podważania sensu naszej przynależności do struktur NATO, oraz osłabiania więzów z głównym militarnym sojusznikiem- Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej”.

- „Jako kontynuatorzy tradycji żołnierzy Błękitnej Armii zrzeszonych w najstarszej na świecie samopomocowej organizacji weterańskiej, jaką jest SWAP apelujemy o kontynuację skutecznych wysiłków rozwiązywania aktualnych konfliktów militarnych na drodze dyplomatycznej i nie eskalowania działań wojennych” – zaapelowali też.

W rezolucji wezwano również członków SWAP do gremialnego udziału w jubileuszu 70-lecia założenia Amerykańskiej Częstochowy - „serca duchowego Amerykańskiej Polonii - na terenie której znajduje się największe na kontynencie amerykańskim miejsce ostatecznego spoczynku byłych polskich żołnierzy - weteranów I i II wojny światowej”. Po odczytaniu Rezolucji XXXV Walny Zjazd został zamknięty i odśpiewano „Rotę”.

Obrady Walnego Zjazdu SWAP zbiegły się wyborami prezydenckimi, więc po ich zamknięciu część uczestników, którzy zarejestrowali się w Komisji Wyborczej w Troy, MI, udała się do lokalu wyborczego mieszczącego się w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym. Głos oddała tam m.in. Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa, która decyzją członków SWAP została mianowana rzecznikiem prasowym organizacji.