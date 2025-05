Amerykańska Polonia postawiła na Karola Nawrockiego

Paraliż na torach między Nowym Jorkiem a New Jersey. Związkowcy chcą podwyżek

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki jest oficjalnym zwycięzcą pierwszej tury polskich wyborów prezydenckich wśród amerykańskiej Polonii. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zdobył 42,30 proc. głosów. Tuż za nim uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który zwyciężył w głosowaniu rodaków w kraju, a którego poparło 29,98 proc. głosujących w Stanach Zjednoczonych Polaków.

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich potwierdziły dotychczasowe preferencje polityczne mieszkających w Stanach Polaków. Polonia z Chicago i okolic tradycyjnie postawiła na kandydata popieranego przez prawicę – wyraźnie zwyciężył tu Nawrocki. Na Trzaskowskiego postawiła z kolei większość Polaków mieszkających na zachodzie i południu USA.

W Nowym Jorku z niewielką przewagą zwyciężył Karol Nawrocki, choć wyjątkiem są wyniki w komisji nr 341 w Konsulacie Generalnym RP w metropolii. Tam popierany przez PiS Nawrocki zdobył 300 głosów, podczas gdy Trzaskowski 772. Trzecie miejsce zdobył z kolei Adrian Zandberg, na którego głosowało 141 wyborców.

A jak głosowała Polonia z mniej zaludnionych przez naszych rodaków okolic?

W komisji nr 324 w Troy w Michigan głosowali między innymi uczestnicy XXXV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który odbywał się w dniach 16-18 maja w Detroit, MI. Po zamknięciu obrad część uczestników, którzy dopisali się do tamtejszego spisu wyborców, udała się do lokalu wyborczego mieszczącego się w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym. Głos oddała tam m.in. Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa i nowy rzecznik SWAP. W pierwszej turze głosowania w Troy, MI, gdzie uprawnione do udziału w wyborach były 764 osoby, zwyciężył Karol Nawrocki, który zdobył 264 głosy. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, którego poparło 244 wyborców.

W komisji nr 314 w Cleveland w Ohio, gdzie do głosowania uprawnionych było 185 osób, głos oddało 147 Polaków, ale jeden był nieważny. Tu zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski, na którego głosowało 57 rodaków. 49 wyborców wskazało na Karola Nawrockiego, a podium zamknął Grzegorz Braun, którego poparło 20 osób. Pozostali kandydaci zebrali po mniej niż 10 głosów: Sławomir Mentzen - 8, Magdalena Biejat - 6, Adrian Zandberg – 3 i Szymon Hołownia – 3. Pozostali nie otrzymali ani jednego.

W komisji nr 326 w Houston, TX, zwyciężył z kolei Trzaskowski (136 głosów), przed Nawrockim (86 głosów) i Mentzenem (26 głosów). W komisji nr 333 w Los Angeles w Kalifornii Trzaskowski wygrał miażdżącą przewagą, zdobywając 446 głosów. Drugie miejsce zajął Nawrocki (183 głosy), a trzecie Grzegorz Braun (97 głosów).

Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów na prezydenta RP w USA:

NAWROCKI Karol: 16 149 głosów - 42,30 proc.

TRZASKOWSKI Rafał: 11 444 głosów - 29,98 proc.

BRAUN Grzegorz: 4 714 głosów - 12,35 proc.

MENTZEN Sławomir: 2 735 głosów - 7,16 proc.

BIEJAT Magdalena: 845 głosów - 2,21 proc.

ZANDBERG Adrian: 817 głosów - 2,14 proc.

HOŁOWNIA Szymon: 641 głosów - 1,68 proc.

JAKUBIAK Marek: 268 głosów - 0,70 proc.

STANOWSKI Krzysztof: 178 głosów - 0,47 proc.

SENYSZYN Joanna: 172 głosy - 0,45 proc.

BARTOSZEWICZ Artur: 144 głosy - 0,38 proc.

MACIAK Maciej: 57 głosów - 0,15 proc.

WOCH Marek: 11 głosów - 0,03 proc.

