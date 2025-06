Polonijne dzieci błysnęły wiedzą o Chrobrym. Dwa konkursy na 1000-lecie państwa polskiego

Nowodworski Foundation we współpracy z Centrum Polsko-Słowiańskim i Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej zaprzęgnęli młodych ludzi do rywalizacji w konkursach plastycznym i historycznym. Ten pierwszy skierowany był do młodszych dzieci, do 4 klasy, a nadesłane prace zaprezentowano 1 czerwca podczas wielkiego finału w sali CPS przy 177 Kent Ave. Prace oceniało Jury w osobach: Zosia Żeleska-Bobrowski, Janusz Obst i Grzegorz Warwa.

Drugi konkurs dla dzieci starszych, z klas piątych i wyższych, był konkursem wiedzy historycznej o pierwszym królu Polski. Wzięło w nim udział ośmiu finalistów z różnych szkół polonijnych metropolii nowojorskiej. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej dzieci odpowiadały pisemnie na zadane pytania metodą testową. Pytano, między innymi, kim był ojciec Chrobrego i który cesarz niemiecki obecny był na zjeździe w Gnieźnie. W drugiej części, dzieci pisemnie odpowiadały na sześć pytań dotyczących życia i działalności Bolesława Chrobrego. Pytania zadawał prezes Nowodworski Foundation Jerzy Leśniak. Po zebraniu kartek z odpowiedziami prace młodzieży oceniało jury: Kasia Kowalska, Magdalena Grzymek i Mirek Milkowski.

W tym czasie ogłoszone i przyznane zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym. Pierwsze miejsce zajęła praca Franka Grudy-Osmoli, drugie miejsce przyznano Grzegorzowi z klasy 3., trzecie miejsce przypadło Juli Brzozowskiej. Po ujawnieniu zwycięzców, odczytano skierowany do uczestników konkursu list Bolesława Chrobrego. - „Ja Bolesław Chrobry z Bożej łaski pierwszy król Polski, pisze ten list, żebyście pamiętali o moim panowaniu i o tym, jak Polska stała się silnym i potężnym państwem” - zaczynał się list.

Następnie na scenie pojawił się chór Hejnał pod dyrekcją Nicholasa Kaponyasa. Chór odśpiewał trzy pieśni „Hymn Rycerza św. Jana”, „My Pierwsza Brygada” i „Silni wiarą, nadzieją i miłością”. Po występie Jerzy Leśniak opowiedział o historii Nowodworski Foundation i po otrzymaniu decyzji Jury zaprosił na scenę przedstawicielki CPS, by w ich obecności ogłosić zwycięzców konkursu historycznego. Pierwsze miejsce zajęła w nim Amanda Zajdel, drugie Alex Król, trzecie Claudia Mazur. Wyróżniona została także Amelia Zygota. Nagrodzeni otrzymali dyplomy, medale oraz drobne upominki.

Magdalena Grzymek, nauczycielka dwujęzycznej PS72 na Queensie, która zasiadła w jury, przyznała, że wskazanie zwycięzców nie było łatwe, bo dzieci zaprezentowały się bardzo dobrze. - Dzieci prezentowały różny poziom wiedzy historycznej i dlatego widać potrzebę w organizowaniu takich konkursów, żeby motywować dzieci i młodzież do pogłębiania wiedzy – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

Po pamiątkowych zdjęciach laureatów konkursu na scenie wystąpiła jazzowa wokalistka Małgorzata Staniszewska, która wykonała m.in. „Jaskółkę uwięzioną” Stana Borysa. Imprezę zakończyły rozmowy przy zaserwowanym poczęstunku.