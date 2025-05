Ważna rocznica przyciągnęła tłumy do polskiego konsulatu. Polonia uczciła ją razem z litewskimi przyjaciółmi

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku miała miejsce uroczystość upamiętniająca 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przy wejściu do sali lustrzanej polskiej placówki dostojnych gości witał Konsul Generalny RP Mateusz Sakowicz wraz z towarzyszącym mu Konsulem Generalnym Litwy w Nowym Jorku Dovydasem Špokauskasem.

Uroczystości rozpoczęły się kilka minut po godz. 7 pm i jako pierwszy głos zabrał wicekonsul Mateusz Dębowicz, który wspomniał o obecności Konsula Generalnego Litwy. - Nasze kraje łączą wspólne historyczne osiągnięcia i tradycja, aktualnie obydwa kraje są członkami Unii Europejskiej i sprzymierzeńcami – powiedział, wspominając też o wspólnym członkostwie w NATO. - Wierzymy, że dzisiejszy wieczór będzie manifestacją naszego partnerstwa i przywiązania do idei wolności i swobód – dodał.

Tegoroczne obchody w polskiej placówce cieszyły się dużą frekwencją. Sala Lustrzana oraz Sala Balowa wypełnione były do ostatniego miejsca. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: dyrektor Polskiego Instytutu Kulturalnego w Nowym Jorku Maja Steczkowska, Stały Reprezentant Litwy przy ONZ Rytis Paulauskas, członek Rady Miejskiej Nowego Jorku Robert Holden, Naczelna Prezes Korpusu Pomocniczego Pań 98-letnia Helena Knapczyk, weteran II wojny światowej Fryderyk Dammont, oficerowie US Army oraz reprezentanci polonijnych szkół, organizacji, zrzeszeń i biznesów, a także przedstawiciele litewskiej społeczności Nowego Jorku.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia konsula Mateusza Sakowicza, który żartował, że zaplanowano ją na 7 maja, żeby nie przerywać weekendu. Zarysował też krótko historię i znaczenie drugiej na świecie konstytucji i zwrócił uwagę na fakt, że kopia dokumentu znajduje się w budynku konsulatu i każdy może się po uroczystości zapoznać z nią bliska. Po polskim konsulu głos zabrał jego litewski odpowiednik, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bliskie związki i wspólną historię Polski i Litwy oraz stwierdził, że w sytuacji wojny na Ukrainie związki te powinny się na partnerskiej zasadzie jeszcze bardziej zacieśniać.

W części artystycznej przed publicznością zgromadzona w konsulacie wystąpiła mieszkająca w Nowym Jorku litewska pianistka Vilja Naujokaitis, której towarzyszyła ukraińska wiolonczelistka Valeriya Sholokhova. Wykonały one utwory Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, Fryderyka Chopina i Faustasa Latėnasa. Gwiazdą wieczoru był Dziecięcy Chór Copernicus, który wystąpił wraz z pianistą Nicholasem Kaponyas i dyrektor Bożeną Konkiel. Chór wykonał utwory - „Muzyka dla Kopernika” i „Dzielimy się uśmiechem” do muzyki Jana Krutula ze słowami Macieja Papierskiego, „Maki jak polska krew” do muzyki Krzysztofa Niegowskiego i ze słowami Mariusza Manczaka oraz „Odę do radości” Ludwiga Van Beethovena.

Po części artystycznej przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i możliwość dotknięcia pochodzącej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie kopii Konstytucji 3 maja.