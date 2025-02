Polonia z Chicago świętowała wyczyn polskiego Foresta Gumpa

Przygotowania do realizacji biegowego marzenia i nawiązane w Chicago kontakty sprawiły, że to właśnie w Wietrznym Mieście – gdzie ma liczne grono fanów - nasz „polski Forrest Gump” świętuje ukończenie swojego niezwykłego biegu przez USA. Tomasz Sobania wystartował 15 września 2024 roku z Nowego Jorku i w 139 dni przebiegł 125 maratonów, pokonując trasę długości 5 250 kilometrów. Metę w San Diego w Kalifornii przeciął 2 lutego.

W weekend sportowiec spotkał się z członkami i zarządem Związku Klubów Polskich oraz ze sztabem i wolontariuszami fundacji charytatywnej Szlachetna Paczka. - „Cudowni ludzie. Dziękuję bardzo za spotkanie” – relacjonował na Facebooku. W poniedziałek jego fani mogli spotkać Tomka Sobanię w polonijnej galerii Art Gallery Kafe w Wood Dale, IL, na przedmieściach Chicago. W czasie wieczoru organizatorzy zadbali o szczegóły - przygotowali bogaty pokaz zdjęć i filmów z trasy biegu Tomka. Biegacz opowiadał o swoim wyczynie, można też było porozmawiać z nim i zrobić sobie wspólne zdjęcie, a nawet zobaczyć jego zużyte w czasie biegu buty. Tomasz podpisywał też swoją książkę o biegach po Europie, a wszyscy goście mogli liczyć na smaczny poczęstunek.

Tomasz nie kończy na tym spotkań z chicagowską Polonią. Będzie można porozmawiać z nim w najbliższą sobotę 22 lutego o godz. 9 am na Konferencji NEXT - Talks for the Future w DePaul University przy 2250 N Sheffield Ave w Chicago, IL.