125 maratonów w 139 dni!

Polak przebiegł całe Stany! Tomek Sobania na mecie niezwykłego biegu

Zrobił to! Polski biegacz ekstremalny dopisał do swojej listy osiągnięć najbardziej ekstremalny wyczyn – Tomasz Sobania spełnił marzenie i przebiegł całe Stany Zjednoczone. Nazywany „polskim Forrestem Gumpem” 26-latek dobiegł do mety po przebiegnięciu 125 maratonów. W trasie spędził 139 dni!