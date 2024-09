Polak ruszył w ekstremalny bieg przez USA. Przebiegnie trasę 125 maratonów!

Ponad rok przygotowań i treningów, aż przyszedł czas na wielki start. Polak Tomasz Sobania ruszył w wielki „Bieg po USA”, w ramach którego w 140 dni przemierzy Stany Zjednoczone od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Biegacz wyruszył w niedzielę tuż po godz. 10 am z Central Parku, gdzie przy Bethesda Fountain żegnało go grono mieszkających w USA Polaków i dziennikarze.

Tomek Sobania i kilkunastu towarzyszących mu biegaczy, m.in. z Polska Running Team, po krótkiej rozgrzewce i pamiątkowych zdjęciach wybiegli z parku, by pokonać pierwsze kilometry do rzeki Hudson i dalej do George Washington Bridge. Eskortowali ich policjanci NYPD na skuterach, którzy wstrzymywali ruch, by ekipa z biało-czerwonymi flagami mogła bezpiecznie pokonywać kolejne skrzyżowania. - Zablokowaliśmy Nowy Jork – śmiali się biegacze. - Pogoda super. Oby tak było do lutego – żartowali w czasie transmisji na żywo z pierwszego etapu biegu, którą oglądać można było na Facebooku. Sam Tomasz Sobania też nie krył radości. - Jestem tak szczęśliwy, że nadszedł ten moment. Momentami nie wierzyłem, że to się wydarzy. Ale jestem tutaj – mówił, przyznając, że nie było to łatwe.

Ekipa polskiego biegacza około godz. 2.30 pm dotarła pod Pomnik Katyński w Jersey City, gdzie trwały polonijne obchody 85. rocznicy wybuchu II Wojny światowej, agresji ZSRR na Polskę i 23. rocznicy ataków terrorystycznych na USA, organizowane przez Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Po krótkim upamiętnieniu ofiar tych wydarzeń biegacze ruszyli w dalszą trasę przez New Jersey. Podczas kolejnych dni, a nawet miesięcy dotrzeć mają do Waszyngtonu, DC, gdzie Tomek odbierze flagę od amerykańskich kongresmenów. Następnie 25-latek pobiegnie do Chicago, gdzie weźmie udział w Kongresie 60 Milionów (18-20 października). Stamtąd ruszy na słynną Route 66, by w kolejnych tygodniach zmierzać nią do Los Angeles, gdzie w lutym zakończyć ma bieg przy Griffith Observatory.

W niezwykłym biegu nie chodzi jedynie o kolejny sportowy wyczyn, jak podkreślał Sobania 12 września podczas spotkania z Polonią w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Podczas całego biegu Polak będzie prowadził zbiórkę na rzecz kampanii na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Możesz więcej niż myślisz" Fundacji Biznes bez Barier. Pieniądze przeznaczone mają zostać na zakup tzw. pudełek dostępności, ułatwiających komunikację z osobami o szczególnych potrzebach. To kolejna kampania, którą podczas swoich biegów wspiera polski biegacz. Tomasz Sobania ma za sobą już ponad 8600 kilometrów, m.in. do Aten czy Rzymu. Teraz chce dorzucić do tego wyniku kolejnych 125 maratonów.