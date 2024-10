Polonia szykuje się do święta

Odliczanie czas zacząć! Już za chwilę 87. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku

To najważniejszy dzień roku dla tysięcy Polaków mieszkających na Wschodnim Wybrzeżu. W pierwszą niedzielę października starsi i młodsi demonstrują miłość do ojczyzny i biało-czerwonych barw podczas hucznej Parady Pułaskiego. Polonijny pochód, jak co roku przemaszeruje Piątą Aleją w sercu Nowego Jorku. Tym razem pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy”.