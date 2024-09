Ten bal przejdzie do historii! Bankiet 87. Parady Pułaskiego za nami

To najważniejsza polonijna gala i goście, jak co roku, dopisali. Na Bankiecie 87. Parady Pułaskiego stawili się goście reprezentujący polonijny biznes, kulturę, różne polonijne organizacje i osoby prywatne, które, choć bilety nie były tanie, zdecydowały, że chcą spędzić piątkowy czas w patriotycznej atmosferze i w ten sposób dołożyć cegiełkę do imprezy, która od kilkudziesięciu lat zachwyca i napawa patriotycznym uniesieniem na najbardziej reprezentacyjnej alei Nowego Jorku, dając świadectwo polskiej tradycji, kultury, miłości i przywiązania do Polski.

Tegoroczny Bankiet odbył się w piątek 13 września i rozpoczął punktualnie o godz. 6 pm. Największa sala recepcyjna Domu Przyjęć Venetian w Garfield, NJ, wypełniła się galowo ubranymi gośćmi. Na piersiach wielu przewieszone były szarfy w biało-czerwonych kolorach z pięknymi haftami, informującymi o randze i zaangażowaniu w przygotowanie i celebrację największej imprezy polonijnej w USA. Kobiety w strojach balowych i mężczyźni w smokingach.

Podziękowaniom i wyrazom uznania dla organizatorów i uczestników nie było końca. Zaprezentowani publiczności zostali marszałkowie kontyngentów wraz z lokalnymi Miss Polonia w różnych kategoriach wiekowych, które jak te piękne kwiaty z polonijnego ogrodu wykwitły na scenie przed publicznością i stanowiły wraz z resztą szacownych uczestników Bankietu piękne potwierdzenie słów naszego hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”.

Nie obyło się bez innych patriotycznych akcentów. Wspominając 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino znakomici polscy i polonijni artyści uświetnili tegoroczny Bankiet koncertem pieśni patriotycznych. Niezwykle efektownie i kolorowo zaprezentował się Polish American Folk Dance Company tańcząc przed zgromadzoną publicznością - w przepięknych strojach ludowych sprowadzonych z Polski - krakowiaki, mazurki i polki. Momentem kulminacyjnym imprezy był wspólnie odtańczony Polonez, na czele którego kroczyli dorodni Krakowiacy i piękne Krakowianki oraz tegoroczny Wielki Marszałek Parady Pułaskiego Piotr Praszkowicz, reprezentujący Nowy Jork.

Bankiet już za nami, a przed nami sama 87. Parada Pułaskiego, która w tym roku odbędzie się w niedzielę 6 października.