Organizator Parady Pułaskiego uhonorowany przez nowojorskiego burmistrza

Rezydencja burmistrza Nowego Jorku, słynna Gracie Mansion na Manhattanie, była we wtorek 17 września miejscem uroczystości dedykowanej dziedzictwu państw Europy Wschodniej. W eleganckim przyjęciu wzięli udział reprezentanci kilkunastu narodowości, m.in. Gruzini, Ukraińcy, Ormianie, ale także Polacy, którzy związali swoje życie z nowojorską metropolią.

Eric Adams (64 l.) gorąco dziękował im za wkład w rozwój miasta i Ameryki. - Nie ma innego kraju na świecie, w którym sen jest dołączony do jego nazwy, ale jest kraj zwany Ameryką, który ma amerykański sen. Jesteśmy wspaniali, ponieważ wy jesteście wspaniali i jesteście częścią tego snu – mówił, zwracając się do gości nowojorski burmistrz. Zapewnił też, że bardzo docenia ich wkład. - Jestem dumny, że mogę być burmistrzem jednego z najbardziej zróżnicowanych miast na świecie, które ma jedną z największych społeczności wschodnioeuropejskich właśnie tutaj, w Nowym Jorku. Mamy wiele do zrobienia, ale możemy to zrobić razem i razem możemy wykonać nasze zadanie – dodał.

Przemówienie burmistrza było wstępem do wręczenia wyróżnień dla wybitnych przedstawicieli wschodnioeuropejskiej społeczności. Odebrały je trzy osoby: biskup Mesrop Parsamyan, Prymas Wschodniej Diecezji Ormiańskiego Kościoła Ameryki Północnej, Ukrainka Yelena Makhnin, dyrektor wykonawcza Brighton Beach Business Improvement District oraz nasz rodak Richard Zawisny, prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, wyróżniony za wieloletnią pracę na rzecz polonijnej społeczności i najstarszej parady etnicznej w Nowym Jorku. Oklaskiwali go m.in. towarzyszący mu na przyjęciu oficerowie polskiego pochodzenia z NYPD Pulaski Association, Wielki Marszałek 87. Parady Pułaskiego Piotr Praszkowicz oraz konsul Mateusz Dębowicz, reprezentujący Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.

Odbierając specjalny dyplom, Richard Zawisny przypomniał, że on także, w 1962 roku, przyjechał z rodzicami do USA, by spełnić swój amerykański sen, ale też uciec przed komunizmem. - Mój tata zawsze mi powtarzał: nigdy nie zapominaj, skąd pochodzisz, zawsze oddawaj swojemu narodowi. I dlatego jestem dumnym Polakiem-amerykaninem – powiedział. - W tym roku po raz 87. przejdziemy Piątą Aleją, gdzie odbędzie się największa manifestacja polskiej kultury i dumy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jesteśmy za to wdzięczni – dodał. Podziękował też burmistrzowi Adamsowi. - Pamiętam, jak przyjeżdżał pan na południowy Brooklyn do Prospect Hall i zawsze przychodził pan na nasze wydarzenia, więc dziękuję – mówił. Nawiązał też do historii generała Kazimierza Pułaskiego i zaprosił na 6 października na Piątą Aleję, którą przemaszeruje 87. Parada Pułaskiego.