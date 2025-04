Kierowcy będą zawiedzeni

Nowy Jork dogadał się z Trumpem. Opłaty za wjazd na Manhattan zostaną do jesieni

Nici z natychmiastowego wstrzymania pobierania opłat za wjazd do serca Manhattanu, co zapowiadała nowa administracja federalna. Sprawa jest w sądzie i jak wynika z porozumienia zawartego przez MTA z Departamentem Transportu USA, tzw. korkowe zostanie utrzymane w mocy co najmniej do jesieni.